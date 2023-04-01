Легко перенестись из холодных зимних дней в тепло: модные тенденции, которые помогут стильно перейти в весенний период

Дизайнеры уже представили новые коллекции, которые никак нельзя назвать скучными. Они уверяют, что модницы, которые будут следовать новым трендам, легко перенесутся из холода в весеннее тепло. Стилисты предлагают освежить базовый гардероб, добавив всего лишь несколько вещей.

Гетры на весну

В новом сезоне на пике моды будут теплые чулки, не имеющие стопы и прикрывающие ноги до колена. Аксессуар, который некоторые модницы напрасно считают устаревшим, словно создан для весенних дней. Вязаные или нейлоновые гетры и согреют ножки, и станут настоящей изюминкой любого аутфита. Их заправляют в голенище сапожек или носят поверх обуви.

Классический тренч

Самой модной одеждой весеннего сезона станет тренч, популярность которого только растет. Практичная вещь, радующая глаз яркими оттенками, не промокает и легко стирается. Приталенные или оверсайз, удлиненные или укороченные модели добавят любому образу элегантности.

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Деним – наше все

Не слишком теплый, но и не легкий деним, ставший самым популярным материалом этой весны, просто идеален для перехода из зимы в весну. Джинсовая одежда все чаще появляется на показах прет-а-порте, а звезды кино и музыки с удовольствием отдают ей предпочтение.

Шорты-бермуды

Новый тренд этой весны невозможно не заметить, ведь все больше модных брендов предлагают свои интерпретации. Весна – прекрасное время для того, чтобы показать свои красивые ноги.

Шорты-бермуды, которые когда-то были предметом вожделения всех модниц 90-х, станут отличной альтернативой джинсам или юбке. В образ можно добавить красок, остановившись на моделях ярких оттенков, или не изменять себе, выбрав черно-белую гамму.

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Ковбойские сапоги

Кожаная обувь в стиле вестерн вновь актуальна. Ковбойские сапоги – настоящее сокровище любой модницы, играющей на контрастах. Они отлично сочетаются с легкими женственными платьями или джинсами-бойфрендами. Такие луки всегда смотрятся очень стильно. За пару минут аутфит можно сделать дерзким и сексуальным, заменив романтичное платье на шорты-бермуды.

По словам стилистов, отличный конкурент ботинкам на тракторной подошве может быть украшен гравировкой или строчкой, но не стразами или бантиками.

Кожаная верхняя одежда

Дизайнеры точно знают: этой весной все модницы облачатся в кожу – еще один безоговорочный тренд нового сезона. Такая одежда, имеющая широкие возможности в создании элегантных луков, очень удобна и практична. На пике популярности не только кожаные вещи в традиционной черной гамме. Модницы по достоинству оценят одежду самых разных цветов и даже кислотных оттенков.

Бомберы, мотоциклетные куртки, косухи – еще никогда кожаная мода не была такой разноплановой. Они не такие тяжелые, как пуховик, но достаточно теплые для переходного сезона между зимой и летом.

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Эффектные колготки

Главный весенний фаворит, облегающий стройные ножки, легко станет изюминкой любого аутфита. Стоит отложить до следующей зимы плотные колготки и приобрести полупрозрачные нейтральных оттенков.

А дерзкие модницы, обожающие привлекать внимание окружающих, будут экспериментировать с цветными трикотажными изделиями, с которыми можно создать невероятно стильные образы.

Брюки-карго

Настоящий хит сезона брутального кроя на женской фигуре смотрится весьма эффектно. Неожиданный тренд этой весны уже полюбился модницам, которые обожают комфорт и универсальность мешковатых брючек, не стесняющих движения.

Этой весной дизайнеры решили не ограничивать себя в плане палитры и представили карго как базовых цветов, так и неоновых, удовлетворяя вкусы дам, любящих выделяться из толпы.

Свободные брюки с накладными карманами настолько универсальны, что носить их можно с любыми вещами.