 

Злоупотребляют полномочиями: как найти управу на ТСЖ

01.04.2023, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно российскому законодательству, собственники недвижимости имеют право решать, каким способом будет осуществляться контроль над общим жилым фондом. Существуют два варианта: управляющая компания и товарищество собственников жилья (ТСЖ).

На отечественном рынке недвижимости 85% объектов находятся в ведении управляющих компаний, которые уже давно доказали свою эффективность. Однако в 15% случаем жители многоквартирных домов склоняются к ТСЖ, что чревато определенными рисками.

Важно понимать, что в дирекцию ТСЖ возглавляют обычные люди, не профессионалы, а для них характерны любые человеческие пороки и ошибки. В некоторых случаях руководство товарищества собственников жилья может просто злоупотреблять своим полномочиями.

Как решить эту проблему, объяснил эксперт по недвижимости Павел Склянчук. В интервью Общественной службе новостей он отметил, что российские законы определяют ТСЖ и управляющие компании как равнозначные организации, соответственно, и обязанности у них совпадают.

Разница лишь в том, что товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, в отличии от управляющей компании. По словам эксперта, ТСЖ формируются, как правило, в тех случаях, когда собственниками недвижимости являются пенсионеры со свободным временем.

Меж тем, ТСЖ обладает легитимностью, только пока эту форму правления поддерживают половина плюс один жилец дома. В случае же злоупотребления полномочий собственники квартир могут проголосовать за переход к управляющей компании, уточняет телеканал “360”. А при грубых нарушениях стоит обратиться в жилищную инспекцию, добавил эксперт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

24.10.20 / В Москве за сентябрь от COVID-19 умерли 543 человека

28.11.20 / “Почему репрессивная система так всесильна?” Быков ответил на вопрос, кто может остановить Путина

31.07.20 / Власти Италии отправят на Сицилию военных, чтобы не допустить побега мигрантов с карантина

04.01.21 / Киберспециалисты СБУ остановили сепаратиста на Закарпатье

09.12.21 / На НГЗ заявили, что работа по рекультивации шламполя затягивается из-за активистов

04.11.20 / Мэром Ивано-Франковска переизбрали Марцинкива

15.02.21 / Лукашенко хочет попросить у России новый кредит на $3 млрд – СМИ

01.09.21 / Еще один звездный хореограф заявил, что не будет участвовать в новом сезоне шоу “Танцы со звездами”

30.06.20 / Профессор – американцы протестуют за правое дело — но их протест похитила кучка маргиналов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика