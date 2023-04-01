Сибирь зачищают от прессы на долгие годы

На Алтае начинается рассмотрение дела журналиста Сергея Михайлова.

В пятницу в Горно-Алтайском горсуде состоялось предварительное слушание дела учредителя легендарной не только в своем регионе газеты «Листок» Сергея Михайлова. Ему инкриминируют распространение фейков о Вооруженных силах РФ, а именно — размещение девяти постов о событиях в Мариуполе и Буче в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай» прошлой весной.

Михайлов находится в тюрьме уже почти год. «Сетевые свободы» сообщают: главред издания Виктор Рау заявил, что это он разместил вменяемые Михайлову в вину материалы, и косвенно его слова подтверждает тот факт, что публикации на ресурсах издания продолжают выходить ежедневно. Между тем следствие, по данным «Сетевых свобод», просто не смогло установить, откуда, с какого устройства и кем именно выполнены публикации. Как бы то ни было, судья решил, что рассмотрению дела по существу не мешает ничего, оно начнется 7 апреля в 15 часов.

Параллельно в соседней Республике Хакасия судят журналиста Михаила Афанасьева, процесс начался 29 марта, после первого дня работы объявлен перерыв до 6 апреля. Задержали Михайлова и Афанасьева одновременно — 13 апреля прошлого года, одного в Москве, другого в Абакане. Такая синхроничность свидетельствует о том, что вся эта провинциальная конспирология насчет тайных умыслов врагов опорочить российскую армию мало чего стоит, налицо лишь хорошо слаженная и не менее хорошо организованная работа силового блока. С содержательной частью хуже — судя по первому дню суда над Афанасьевым, гособвинение не утруждает себя элементарной подготовкой к процессу, связностью, логичностью, осмысленностью того, что предъявляют подсудимому.

Но смысла разбирать предъявленные обвинения нет. Статья 207.3 УК криминализует практически любые высказывания об армии, силовых и прочих органах власти, их «деятельности за рубежом», хоть чем-то не совпадающие с официальной позицией. И брать можно любого. И смысл можно увидеть разве что в попытках понять принципы отбора.

Обоих сибирских журналистов взяли за профессиональную деятельность, а ведь ее эти люди вели третье десятилетие, с 90-х. Вели всегда одинаково — не оглядываясь на установки власти, ее стоп-листы, сообразуясь с собственной совестью и журналистским чутьем. И вот — стремительно, в один день. Удивительно.

Какова цена конкретных обвинений конкретным живым людям в конкретных обстоятельствах, если все это напоминает обычную кампанейщину и зачистку умонастроений в отдельных субъектах Федерации?

Их, хакасского Афанасьева и алтайского Михайлова, родные регионы, эти две небольшие республики на юге Центральной Сибири, ни в чем друг на друга не похожи, а судьба журналистам выпала одна. Они вообще почти двойники. Родились летом 1976 года с разницей в две недели (им по 46 лет), оба в своих республиках и есть единственная независимая пресса, оба без журналистского образования и старших наставников (поэтому, вероятно, осторожность, профессиональные ограничения и тормоза — это не их история). Оба ненадолго сходили в местную власть и потом вернулись к делу своей жизни, характеры идентичные, стойкость к давлению близка к идеальной.

Добавлю, что друг с другом лично они не знакомы, хотя, конечно, друг о друге знают, и Афанасьев, например (он об этом мне рассказывает в письмах из СИЗО), каждый день в тюрьме начинает с молитвы за немногих людей, и в том небольшом числе избранных — Михайлов.

Сергей Михайлов. Фото из его профиля ВКонтакте

Им предъявлены почти одинаковые обвинения, по одной части одной статьи — части 2 статьи 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»), только пункты разные. У Афанасьева п. «а» — «с использованием служебного положения», у Михайлова п. «д» — «по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Наказание светит одинаковое: «лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет».

Конечно, и до этого спокойной жизни и работы у них особо не было. Основатель интернет-журнала «Новый Фокус» Афанасьев — чемпион в российской (и наверняка в мировой) прессе по возбужденным против него в связи с профессиональной деятельностью искам и делам и оправдательным приговорам.

Всего, с учетом всех инстанций, ему вынесли 74 приговора. Чуть не половину своей жизни в журналистике Афанасьев писал, находясь под следствием. А еще конфискация сайта. А еще зверские избиения.

Михайлов издавал самую тиражную газету в Республике Алтай «Листок», сейчас ее выпуск фактически прекращен, но остался телеграм-канал издания. Давление на Сергея и его команду, на типографии, печатающие «Листок», тоже было разнообразным — от криминального до административно-правового. Сайт газеты Роскомнадзор заблокировал еще в 2016-м. Перед арестом Михайлова в прошлом апреле «ВКонтакте» заблокировал группу газеты. Михайлова и сотрудников газеты, ее саму как юрлицо суммарно оштрафовали на 1,6 млн рублей. Эта команда запустила новое издание.

У Михаила и Сергея есть малолетние дети.

На сотрудничество со следствием и на признание вины Михайлов и Афанасьев категорически не идут.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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