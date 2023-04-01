Мнение: О грандиозном обломе Владимира Путина… Это уже финал?

Это уже действительно фатум какой-то. Словно расплата за фарт прошлых лет. Последний год куда ни кинь — везде «облом», причём фронтальный такой, основательный, полный.

Была ставка, что соперников удастся как-то запугать, охладить, вынудить — не сработала. Была надежда, что можно обойтись лишь демонстрацией силы — обманула. Была уверенность, что получится решить вопрос эффективно, эффектно и быстро — вышло всё ровно наоборот. Был расчёт, что «уважаемые партнёры» дрогнут и расколются — они, напротив, собрались и объединились так, как никогда за последние полвека или больше.

И даже «Генерал Мороз» подвёл! Русский. Свой.

А теперь…

Со звоном разбивается ещё одна ставка, надежда, гипотеза. На то, что удастся перебороть, перетерпеть и в итоге хоть как-то перемочь.

Большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту #США Дональду Трампу за выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс. Об этом единодушно и одновременно сообщают The New York Times и CNN со ссылкой на источники. По данным NYT, обвинительный акт обнародуют в ближайшие дни. Конкретные обвинения пока остаются неизвестны. Расследование длилось почти пять лет, уточняет газета. Также она не без язвительности сообщает, что сам Дональд #Трамп сейчас находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и «впитывает» информацию, а его помощники были якобы з«астигнуты врасплох» сообщениями о решении присяжных, хотя о своём предстоящем аресте бывший глава Белого дома .

Это дело интересно хотя бы тем, что уголовные обвинения против экс-президента предъявят впервые в истории США. И хотя тут можно рассуждать, что NYC уже почти 10 лет, как под «демами», а нынешний мэр, Эрик Адамс темнокожий выходец из депрессивного Бруклина, вообще антитрампист по происхождению и убеждениям, это лишь #конспирология. Факт в том, что единственный в нынешнем американском истеблишменте человек, который признавался в симпатиях к российскому лидеру Владимиру Путину и обещал в случае своего возвращения в Овальный кабинет «уладить» российско-украинский конфликт за 24 часа, рискует в обозримом будущем сражаться не за президентское кресло, а за возможность остаться хотя бы на свободе. И даже если процесс не завершится за оставшееся до выборов время — адвокаты знают, как можно всё усложнить и затянуть, — едва ли Республиканская партия решится выдвинуть подсудимого кандидатом на пост в Белый дом.

А губернатор Флориды Рон ДеСантис, при всём к нему уважении, вряд ли способен победить действующего президента Джо Байдена. Переизбрание которого станет для нынешнего хозяина Кремля сущим кошмаром наяву.

Сама судьба мстит за что-то прежде «удачливому» Владимиру Путину? Чем бывший «любимчик» её так прогневил?

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