 

О какой квартире мечтают россияне

01.04.2023, 2:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Только 7% россиян, опрошенных компанией “Росгосстрах”, сообщили, что уже живут в квартире мечты. Среди тех, кто хотел бы переехать в квартиру получше, 48% отдали бы предпочтение премиальному ЖК.

В качественно возведенной новостройке мечтают жить 28%, а каждый десятый – в доме, представляющем историческую ценность.

Каждый пятый участник опроса сообщил, что готов потратить на идеальное жилье от трех до 5 млн рублей. Примерно столько же граждан готовы заплатить большую сумму, но не превышающую десяти млн рублей.

Около половины участников опроса оптимальной площадью жилья считают от 70 до 100 “квадратов”. Каждого пятого респондента устроит более компактная квартира, но не менее 50 кв. м. Среди других важных параметров была отмечена вместительная кухня, хорошая шумоизоляция, большие окна и красивый вид, высокие потолки. Более трети граждан хотели бы приобрести жилье, полностью готовое для переезда, с выполненными отделочными работами и мебелью.

Среди городов, оптимальных для проживания, наибольшей популярностью пользуется Москва. За столицу проголосовали 19% респондентов. Еще 15% выбрали Сочи, а 11% – Петербург.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»

13.08.21 / Беленюк заявил, что часть украинских чиновников воспринимает Олимпиаду как возможность “поесть заграничные блюда и отдохнуть”

10.09.21 / “Сахарная мамочка”, “С ума сойти”. Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами

22.07.20 / Мишустин призвал изменить методику подсчета средних зарплат врачей и учителей

29.04.21 / Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

26.07.21 / “Самовольно открыл дверь во время движения”. Во Львовской области пассажир выпал из поезда “Львов – Мариуполь”

24.06.21 / Polskie Radio – санкций ЕС в отношении России и Белоруссии немало, но их эффективность под вопросом

30.09.21 / Дочь Пеле рассказала о состоянии здоровья футболиста

21.01.21 / Байден прибыл в Белый дом в качестве президента США

22.10.21 / Надежда Савченко с сестрой пытались въехать в Украину по поддельным COVID-сертификатам, их разоблачили пограничники – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика