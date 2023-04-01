Мнение: Главный парадокс израильского бунта

Пламенный Михаил Веллер жжот глаголом всех подряд, яростно обличая израильских повстанцев и изо всех сил поддерживая “судебную реформу” имени Биби Нетаньяху в Израиле. Слушать Веллера – одно удовольствие, уж очень страстно излагает (хотя мужику уже 74 года!) И главное – хочется ему поверить, у него достаточно убедительная и простая аргументация. Тем более, что он – ярый враг “Новой Нормальности”, BLM, и вообще всего этого швабовского “нового миропорядка” и левой “повесточки”. Когда он с огромным сарказмом рассказывает о произволе израильских “судей”, которые постоянно ставят палки в колеса правительству – как с ним не согласиться? А то, что он кроет израильский “Майдан” и в грош не ставит “восставший народ” – так может, в этом и состоит сермяжная правда?

В общем, Веллер выступает в очень привлекательной роли яростного критика всех леваков мира, настоящего консерватора, которому “повесточка” поперек горла. Однако есть одна непонятка: когда Веллер обличает на все корки нынешний израильский Верховный суд (которому Нетаньяху и хотел урезать полномочия) – он разве не замечает, что суд, который он обвиняет в произволе, существует чуть ли не с момента основания Израиля?! Если суд в Израиле так плох и ужасен, как говорит Веллер – как же он, спрашивается, предыдущие 50 лет работал? Никто ведь (включая самого Веллера) не жаловался!

Вот это и есть главный парадокс, причем не только в Израиле – в Америке тоже. Получается какая-то абсурдная ситуация: против устоявшегося как минимум за последние 50 лет института по имени Верховный Суд с юношеским пылом и задором борются 74-летний Веллер и его почти ровесник 73-летний Биби Нетаньяху – а за (!) старый и устоявшийся в истории источник судебной власти выступила “стихия улицы”, в основном молодежный израильский “майдан”. Консерваторы атакуют, молодые “бунтари” на самом деле… отстаивают сложившийся порядок вещей! Тут и слово “реформа” значимо: патриарх израильской политики разработал новую (!) реформу (!!) – молодые израильтяне неделю манифестировали, уверяя, что им никаких реформ не надо, им и так, дескать, хорошо!

Феерия.

А в Штатах на прошлой неделе вышла статья в Нью-Йорк Таймс, обозначившая главный кризис в сознании современных “консерваторов”-республиканцев: автор там подметил, что издавна в основе любого “консерватизма” всегда лежало утверждение, которое все принимали за аксиому: что глобально, если взять всё население, то в нем сторонников “чтобы всё было как встарь, без новомодных штучек” всегда больше половины!

И вот – выходит, что это уже не так. Что людей консервативного мировоззрения, без BLM и трансгендеров, возможно, уже МЕНЬШЕ половины. И это действует довольно обескураживающим образом на людей типа Веллера.