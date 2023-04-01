 

Дарья Грязная: что нельзя делать 1 апреля

01.04.2023, 1:00, Новости дня
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

1 апреля православные вспоминают Дарию Римскую и ее супруга Хрисанфа. Он был родом из Александрии, после переселения в Рим начал изучать священные писания и принял христианство. Отец-язычник хотел вернуть сыну веру, поэтому женил на Дарии, жрице богини Афины.

Однако Хрисанф убедил свою супругу уверовать во Христа. Вместе дали обет целомудрия и стали обращать других горожан в христианство, что не понравилось языческим властям. Супругов подвергли истязаниям, однако они от отвергли веру и приняли мученическую смерть. Житие святых относится к третьему веку.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

На Руси день памяти мучеников прозвали Дарья Грязная из-за обильной слякоти, который заполнял дворы и улицы после таяния снега. Меж тем, даже несмотря на отвратительную погоду, 1 апреля запрещалось пребывать в унынии, а также ругаться с близкими, капризничать и сплетничать. Женщинам не рекомендовалось мыть голову, а иначе быть беде. Мужчинам следовало воздержаться от употребления горячительных напитков.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Дарья Грязную, как бы парадоксально это не звучало, наши предки занимались уборкой двора, расчищали его от остатков снега и слякоти, чтобы дать дорогу весне. По традиции, девушки гадали на жениха, сны тоже считались вещими. На Руси знали, что дождь на 1 апреля предвещает отсутствие засухи летом.


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