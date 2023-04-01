Мнение: Сложность разоблачения коррупции, кошмаринг журналистов в США и уход от налогов через Кредит Суисс

1. Вячеслав Охлопков, пенсионер МВД, скептически относится к модному нынче жанру разоблачений коррупционеров в СМИ и роликах на Ютубе. Часто такие расследования оказываются недостаточными для того, чтобы возбудить уголовное дело, а то и вовсе недостоверными (ссылка):



Наблюдаю в Интернете активное обсуждение резонансных разоблачений коррупции и по моему широкая общественность слишком доверчиво воспринимает аргументы авторов. По моему в Интернете практически отсутствует критика таких разоблачений, разбор их достоверности.

Я пенсионер МВД, полковник полиции, за время службы работал только в оперативных подразделениях, поэтому в оперативно-розыскной деятельности хорошо разбираюсь.

Я к таким роликам отношусь довольно критично, поэтому решил поделиться своим мнением.

Итак, в чем мои претензии?

Во первых, по форме. Результат приличного расследования должен выглядеть как обвинительное заключение, а у них выглядит как обнародование светской сплетни. Доказательства должны рассматриваться с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности к инкриминируемому деянию. Что мы видим, как правило – сенсационные заголовки, много картинок, преобладание визуальной информации, демонстрация роскоши, повышенное внимание к личной жизни и интимным подробностям, пристрастные эмоциональные оценки, взывание к здравому смыслу и политические лозунги. На мой взгляд это использование методов и приемов желтой прессы в политической агитации. Разоблачители выступают в роли следователей, прокуроров и судей – одновременно. Это «Суд Линча» с использованием Интернета!

Во вторых, по содержанию. По моей классификации, всё что выкладывается разоблачителями в роликах и материалах – это оперативная информация, а не доказательства. Разница существенная. Должны быть предоставлены не сведения из анонимного источника, а показания свидетеля, предупрежденного об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Не снимок документа на телефон , а документ с подтвержденной подлинностью. Не подразумеваемый и всем очевидный уговор об условиях сделки, а видео-аудиозапись, письмо, показания свидетелей, позволяющие доказать прямой коррупционный умысел.

В каждой статье УК содержится перечень квалифицирующих признаков и при передаче оперативных материалов для возбуждения уголовного дела оценивается – есть ли там состав преступления? У разоблачителей в СМИ нет необходимости проходить этот этап, они сразу вываливают на неподготовленную публику всё что собрали, сразу переходя к стадии обвинения. Недостающие элементы в логических конструкциях заменяются фразами – «это же очевидно и понятно», «как мы все понимаем», «это всем известно» (мамой клянусь).

Такого рода оперативной информации достаточно в каждом оперативном подразделении, но далеко не вся она подтверждается в ходе проверки, и не всю её можно легализовать в качестве доказательств. От каждого ОБЭП в РОВД и до Главных управлений МВД и ФСБ – получение и проверка оперативной информации являются основным занятием сотрудников. От получения информации и до передачи материалов для возбуждения уголовного дела – проходит много месяцев. В оперативных подразделениях работает много романтиков с горячими сердцами, которые сразу после получения оперативной информации были бы рады покарать коррупционеров. Но в следствии доказательства оценивают люди с холодными головами.

Разоблачители из Ютуба мне напоминают этих молодых оперов, но лишенных необходимости оформлять доказательства в соответствии с требованиями УПК. СМИ и соцсети дают возможность линчевать обвиняемых без особых церемоний…

Теперь о самом сложном в доказывании – для всех коррупционных преступлений обязательным квалифицирующим признаком является прямой умысел. Именно со сложностью доказывания умысла связана длительность оперативных разработок. И именно отсутствие доказательств умысла в опубликованных разоблачениях позволяет утверждать, что по этим фактам не будет привлечения к уголовной ответственности.

То есть в публикуемой разоблачителями информации вполне возможно имеется потенциал, но надо много поработать, чтобы из этого материала получились доказательства…

Чтобы в принципе оценить способность расследователей из СМИ получать приличную оперативную информацию о коррупции, можно изучить например уголовные дела с обвинительными приговорами в отношении генералов и губернаторов – по каким из них ДО задержания была информация в СМИ? И наоборот – по каким из резонансных разоблачений были получены в результате обвинительные приговоры? По моему, результаты будут неутешительными для репутации разоблачителей и расследователей..

Для самостоятельной оценки информации, изложенной в разоблачительных видеороликах, советую попробовать изложить текстом содержащиеся в них доказательства и оценить их относимость, допустимость, достоверность и достаточность.

Для более въедливых можно предложить ещё более продвинутый метод – воспользоваться услугами профессионала. Не у каждого есть знакомые следователи или оперативники, но получить консультацию у адвоката можно практически везде. Запишитесь на прием, попросите оценить аргументы обвинения с точки зрения все тех же принципов – относимость, допустимость, достоверность и достаточность.

2. Власти США нашли удобный способ преследовать журналистов, которые осмеливаются выступать против правящей ныне Демократической партии. Делают они это с помощью налоговой службы.

На этот раз американски налоговиков натравили на журналиста Мэтта Таибби, которого Илон Маск нанял для изучения внутренней документации приобретённого им Твиттера, что привело к громкому разоблачению участия спецслужб США в установлении продемократической цензуры на Твиттере. У Таибби отказались принимать его налоговые отчёты и начали оказывать на него давление с помощью специально выделенных агентов. Сам журналист называет это политическим преследованием (ссылка).

На носу очередные президентские выборы, и администрация Байдена недавно пролоббировала увеличение численности налоговой службы на 87 тысяч агентов, которые, к тому же, смогут использовать оружие в ходе обысков и рейдов. Оппоненты Байдена увидели в этом попытку создания подконтрольной лично Байдену «федеральной полиции» (так-то полиция в США подчинена штатам). Полагаю, ближе к выборам консерваторов, трампистов и прочих противников Демпартии будут кошмарить всё больше и больше (ссылка).

Раньше в США такого не было, стороны соблюдали правила игры. Пободались на выборах, определили победителя, потом участники жмут друг другу руки и спокойно живут дальше до следующих выборов. Теперь американская политическая система порядком украинизировалась. Теперь победитель, оккупировав трон, пытается устранить побеждённых любой ценой, а те, в свою очередь, готовы теперь на любые шаги в борьбе за власть.

3. США в своё время нанесли мощный удар по швейцарской банковской отрасли, заставив своих швейцарских вассалов раскрывать банковскую тайну по запросу из Вашингтона. Не исключено, что и к произошедшему недавно краху банка Кредит Суисс американские налоговики тоже приложили руку. Теперь, когда банк уже ликвидирован (поглощён UBS), про его деятельность начали всплывать всё более неприятные подробности, уничтожающие остатки репутации швейцарских банкиров (ссылка):



Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Такую информацию компетентным органам страны предоставили инсайдеры, пишет CNBC.

Предположительно с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, свидетельствуют результаты расследования комитета по финансам сената США. Юристы утверждают, что за нарушение законов Credit Suisse должен будет выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда долларов. В банке же заявляют, что проблемы были унаследованы от прежнего руководства, а сейчас компания ужесточила политику и уволила сотрудников, содействовавших сокрытию средств.

При этом Credit Suisse не первый раз участвует в подобной преступной схеме. Девять лет назад кредитная организация уже признавалась в пособничестве и выплатила штраф в размере 2,6 миллиарда долларов. Тогда стало известно, что швейцарский банк использовал подставные лица, уничтожал учетные записи и отправлял наличные деньги американским клиентам, чтобы избежать их обнаружения Налоговым управлением США. CNBC отмечает, что раскрытие подобной информации о банке, который недавно оказался на грани кризиса и был поглощен конкурентом, скорее всего, доставит купившему его UBS новые проблемы.

В том, чтобы похоронить швейцарскую и европейскую банковскую отрасль, американские банкиры заинтересованы даже больше американских налоговиков. Это является частью общего процесса «каннибализации своих вассалов», к которой вынуждены были прибегнуть США, старательно сосущие теперь из Европы все соки, как финансовые, так и промышленные. Выбора у американцев нет, поскольку в других частях света, – не только в России и Китае, но и в Индии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, – их от самых сытных кормушек уже отодвинули.