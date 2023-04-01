Яркие цвета, оверсайз и юбка миди: стильные современные образы для полностью кожаных нарядов (идеи с фото)

Со времен древних египтян и римлян, использовавших шкуры животных для изготовления удобной в носке и долговечной одежды, а также обуви, кожа никогда не выходила из моды. Сегодня все чаще можно встретить качественный кожзам, который не только внешне неотличим от натурального материала, но и отвечает веганскому образу жизни. Какую бы кожу вы ни выбирали, настоящую или искусственную, этой весной она переживает новое модное рождение. Спустя десятилетия с 80-90-х годов в тренде снова сочетание множества кожаных вещей в одном образе. Вот несколько идей, как стильно и современно носить такие наряды сегодня.

Образ с классической байкерской курткой

Даже если у вас нет мотоцикла, вы все равно можете воздать должное эстетике плохих парней из рок-н-ролльных 50-х.

Повторите образ с фото выше и наденьте кожаную байкерскую куртку большого размера со свитером с круглым вырезом, кожаной мини-юбкой и прямоугольными солнцезащитными очками в стиле 90-х, чтобы создать дерзкий и одновременно простой образ. Вместо мини-юбки вы можете использовать кожаные шорты или укороченные брюки. А высокие кожаные сапоги на грубой плоской подошве – глянцевые, если у вас лакированные куртка и юбка, или матовые, если они матовые, – помогут идеально завершить байкерский образ.

Не бойтесь яркого цвета

Кто сказал, что кожа должна быть темной и резкой? Как натуральная, так и искусственная кожа предлагает целый ряд красочных возможностей: от ярко-красных кожаных тренчей до комплектов в пастельных тонах. Вдохновляясь образом на фото выше, вы можете выбрать куртку или жакет и юбку или брюки одного яркого цвета, а затем дополнить их более нейтральным свитером, сумкой и обувью – лучше, если они тоже будут в одном цвете или хотя бы в одной гамме.

Не бойтесь выбирать такие комплекты, даже если они будут совсем экстремального цвета – ярко-розового или кислотно-зеленого. Каждую вещь из комплекта можно носить отдельно от другой (или других), создавая множество неповторимых и ярких образов. Яркие цветовые решения сегодня в большой моде, и кожаных вещей это касается не меньше, чем всех остальных.

На фото выше прекрасно видно, как хорошо и стильно могут сочетаться кожаные элементы экстремально ярких цветов. Розовый и зеленый напоминают о весеннем цветении и создают идеальную позитивную и жизнерадостную комбинацию, но варианты цветовых сочетаний безграничны, так что не бойтесь экспериментировать.

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Покажите ноги в кожаных мини-шортах

Кожа чрезвычайно универсальна, независимо от сезона или случая, ее можно адаптировать и для офиса, и для свидания, и для деловой встречи, и для прогулки с друзьями. Чтобы создать такой универсальный образ, начните с “папиных” шорт, то есть таких, которые настолько же широки, насколько и коротки. Второй кожаной вещью выберите классический кожаный блейзер. Также подойдет более свободный пиджак, мужская кожаная рубашка или обычная куртка. Сумка пусть тоже сочетается с шортами и верхней одеждой. Завершите образ обычной белой майкой – спортивной или шелковой в стиле комбинации, большими белыми кроссовками и высокими белыми носками. Вы получите образ в стиле культовых повседневных нарядов принцессы Дианы в 80-90-х годах, которая умело стилизовала шорты и велосипедки с футболками и мужскими пиджаками. Кожаные элементы, которых не было в нарядах Дианы, как раз придадут образу современный стиль.

Облегающий образ с кожаным корсетом для вечеринки

Конечно, сейчас мы повсюду наблюдаем моду на мешковатые вещи, но это не значит, что облегающие модели полностью отошли на второй план. На вечеринку с друзьями наденьте кожаное бюстье или корсет с кожаными брюками и ботинками на платформе. В то время как корсеты прошлых лет предназначались для уменьшения талии (и ограничения возможностей дыхания в процессе ношения), современные корсеты предназначены для того, чтобы льстить природным изгибам женщин. И хотя сейчас в тренде элегантные корсеты с цветочным принтом, нет никаких причин, по которым вы не должны выделяться из толпы с более дерзким кожаным дизайном.

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Наряд “с папиного плеча”, поддерживающий тренд на оверсайз

К слову о мешковатой одежде, образ на фото выше является ярким примером, как хорошо она смотрится в кожаном воплощении. Маленькая кожаная сумочка кислотно-оранжевого цвета безупречно уравновешивает мужской пиджак и широкие брюки, выбранные на несколько размеров больше, а также кожаные грубые ботинки, тоже выглядящие мужскими. И все это в тотальном черном цвете. Этот стиль вполне мог существовать ровно сто лет назад, когда женщины часто облачались в мешковатые мужские костюмы (потому что женских брюк и пиджаков в массовом производстве не существовало), отстаивая свои права.

Кожа и ковбойский стиль – безупречное классическое сочетание

Кожаная юбка и высокие кожаные сапоги в сочетании с кожаной курткой или жилетом – и классический образ в ковбойском стиле готов. Конечно, лучше всего его дополнить подходящей шляпой, особенно если она тоже будет кожаная, но обычная фетровая тоже будет хорошо смотреться. Подбирая вещи для такого наряда, не бойтесь цветовых расхождений. Главное, чтобы в комплекте присутствовали “классические” ковбойские цвета – коричневый, рыжий, черный и белый.

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Интеллектуальный академический образ с использованием коричневой кожи

Черная кожа – это стильно, яркая кожа – игриво, а коричневая кожа идеально подходит, если вы хотите сохранить в своем наряде темную академическую эстетику. Сочетайте потертую коричневую кожаную куртку с жилетом-свитером с ромбами и потертыми кожаными брюками. Винтажная кожа, особенно если она выглядит поношенной, сегодня в тренде. Чтобы наряд выглядел еще круче, найдите потертую кожаную сумку-почтальонку, в которой можно носить (или, по крайней мере, делать вид, что носите) свою коллекцию пыльных книг.

Белоснежный комплект для работы в офисе

Подчеркните свой настрой на рабочую неделю подходящим кожаным комплектом. На фото выше видно, как можно выделяться в белом кожаном блейзере, сочетаемом с белыми кожаными штанами, которые безупречно контрастируют с черными футболкой, кроссовками и маленькой элегантной поясной сумкой (тоже кожаной). Имейте в виду, что кожа не входит в обычный дресс-код для работы в офисе. Если вы не уверены, что такой образ будет разрешен на вашей работе, поговорите с коллегами или работодателем, чтобы узнать наверняка и не нарушать правила. В конце концов, если вы не сможете надевать этот комплект в офис, он все еще прекрасно подходит для деловых и романтических свиданий, и любых остальных встреч, когда вы хотите выглядеть аккуратно, но стильно.

Юбка миди для более серьезного образа

Мини-юбки всегда выглядят дерзко, а уж когда они выполнены из кожи, то, как говорится, тушите свет. Если вы не являетесь поклонником мини-тенденции или если весна необязательно означает теплые дни в вашей части страны, выберите вместо этого кожаную юбку миди. Продолжайте тему, сочетая ее с кожаной курткой и кожаными сапогами до колен. Если вы хотите еще больше смягчить дерзость, которую почти всегда предполагает черная или темная кожа, наденьте под нее пастельную рубашку на пуговицах, как на фото выше. Но, если и такой образ покажется вам вызывающим или не совсем подходящим для запланированного мероприятия, просто выбирайте другие цвета. Как уже говорилось выше, коричневая кожа создаст строгий интеллектуальный образ, белая – аккуратный и сверхстильный, а цветная – жизнерадостный и веселый.