N-TV – даже в случае отмены нейтралитета швейцарское оружие будет идти до Украины годами

Политика нейтралитета в Швейцарии имеет глубокие исторические корни и поддерживается по сей день, пишет N-TV. И хотя Берн частично присоединился к антироссийским санкциям, всё же он отказывается поставлять Киеву оружие и боеприпасы. И, учитывая суровый закон о военном имуществе, а также прописанное в Конституции страны право на нейтралитет, в этой ситуации вряд ли что-то изменится. И даже если власти проведут небольшую реформу, пройдут годы, прежде чем швейцарское вооружение окажется на территории Украины, рассказывает немецкое издание.



AP

Швейцария известна многими вещами: своими горами, шоколадом, пунктуальностью водителей поездов, а также нейтралитетом, пишет N-TV. Столетиями граждане страны избегают конфликтов и войн. И хотя в связи с боевыми действиями на Украине Берн частично присоединился к санкциям против России, всё же он отказывается поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Свой отказ правительство обосновывает закреплённым в Конституции нейтралитетом, продолжает немецкое издание. Сами швейцарцы считают это правильным. Опрос в январе этого года показал, что для 91% из них сохранение нейтралитета — это важная задача. Это на 5% меньше, чем в 2022 году, но всё же речь идёт о подавляющем большинстве граждан. Впрочем, они имеют смутное представлением о том, что прописано в Конституции по поводу права на нейтралитет, отмечают эксперты. В действительности оно упоминается там вскользь в качестве лишь одного из инструментов для обеспечения независимости страны.

Строку о нейтралитете можно найти в 185-й статье Конституции. Там говорится, что «Национальный совет должен принимать меры для обеспечения внешней безопасности, независимости и нейтралитета Швейцарии». Истоки этого закона уходят вглубь позднего Средневековья, когда страна становилась всё более многокультурной и многоконфессиональной. На Венском конгрессе на стыке 1814-1815 годов государство обязали к долговременному соблюдению нейтралитета. Это было в интересах региональных держав Франции и Австрии. Они не хотели, чтобы кто-то из них контролировал переходы через Альпы, поэтому Швейцария стала своего рода буферной зоной. В 1907 году в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны были прописаны уже конкретные права и обязанности, вытекающие из нейтрального статуса страны. Такие государства не должны вести войны и вступать в военные альянсы, а также занимать какую бы то ни было сторону в чужих военных конфликтах, независимо от того, кто выступает агрессором, а кто обороняется.

У швейцарцев с нейтралитетом связаны исключительно положительные чувства, отмечает N-TV. Они рады, что не находятся в ЕС или НАТО. По их мнению, невмешательство в военные конфликты привело к тому, что их страна никогда не подвергалась атакам и смогла разбогатеть. Впрочем, из-за такой позиции страдает имидж государства. Швейцарию обвиняют в том, что она «прячется за размытым понятием нейтралитета» вместо того, чтобы поддержать Украину. Осенью прошлого года во время своего выступления в Цюрихском университете украинский президент Владимир Зеленский призвал швейцарцев отказаться от нейтралитета. В Берлине тоже многие критикуют Берн, особенно в контексте поставок Киеву зенитных самоходных установок Gepard, боеприпасы для которых как раз производятся в Швейцарии, ведь она их не даёт.

Но суровый закон о военном имуществе — особенно после его ужесточения в конце 2021 года — не оставляет властям никакого пространства для манёвра, констатирует издание. Свободная демократическая партия Швейцарии предлагает его смягчить и начать продавать, а также безвозмездно передавать оборонную продукцию странам, которые разделяют демократические ценности. Но Швейцарская народная партия, самая крупная политическая сила в парламенте, не позволяет этого сделать.

И в этой ситуации вряд ли что-то изменится, убеждены эксперты. Ведь члены парламента не могут согласовать даже небольшую реформу. И даже если она будет проведена, пройдут годы, прежде чем швейцарское оружие окажется на Украине, ведь поправки не коснутся экспорта вооружения, которое уже произведено, а только того, которое произведут в будущем.