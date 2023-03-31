Мнение: Губернатор предотвратил восстание?

История Алексея Москалева и ее дочери стала совсем скверной.

Мама девочки Ольга Ситчихина решила забрать дочь из приюта.

Но тут же последовали обвинения, что женщину убедил забрать Машу из приюта губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

А что в этом плохого?

Шла бескомпромиссная борьба за освобождение девочки из «детской тюрьмы», а теперь, когда появилась перспектива этого самого освобождения, оказалось, что мать не достойна чести освобождения Маши «из застенков»? Девочке необходима не просто свобода, а свобода только вместе с отцом?

Адвокат Алексея Москалева написал: «Губернатор Тульской области Дюмин «перегнул палку» по делу Москалевых, поскольку всем очевидно, что бросать одинокого отца в тюрьму и разлучать его с дочерью, бросать последнюю в приют и изолировать от мира за антивоенный рисунок — это абсолютное маньячество и фашизм в самом кристально чистом виде».

Отсюда

Это что же получается? Преследование Алексея Москалева еще в мае 2022 года организовал лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин? Разглядел в своем тезке потенциального Спартака или Пугачева с Разиным, способного поднять народное восстание в регионе? И сработал на опережение?

PS Напомню. О том, как еще в мае 2022 года начались мытарства Алексея Москалева, можно посмотреть здесь:

На снимке: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, фотография отсюда

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