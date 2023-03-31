Мнение: Отзыв признания объдинения Германии, удар «Кинжалом» по НАТО и Польша против украинского зерна

1. Блогер monetam приводит мнение публициста Андрея Перла, который в ответ на недружественные действия немецких властей предлагает отозвать согласие России на объединение Западной и Восточной Германии, данное нашими властями в 1990 году (ссылка):



Что можно сделать с Германией за плохое поведение? Есть изящное и дерзкое решение: Россия как правопреемница СССР может выйти из Московского договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного 12 сентября 1990 года.

В юридическом смысле выход из договора будет означать признание Россией Германской Демократической Республики в её границах по состоянию на 1990 год. Такой шаг можно сопроводить двумя ходами. Во-первых, сформировать правительство ГДР в изгнании, в состав которого войдут несогласные с политическим курсом нынешней единой Германии.

Ну, а во-вторых, это новое восточногерманское правительство опубликует политическую декларацию о том, что ГДР стремится к единству Германии и готова быть её частью, но с условием установления конфедеративных отношений с ФРГ, их закрепления в новой немецкой конституции вместе с внеблоковым, нейтральным статусом страны.

Получится ли таким образом воссоздать ГДР? Пока нет, но в долгосрочной перспективе — чем чёрт не шутит. Но чего точно удастся добиться, так непризнания Россией западногерманской юрисдикции над Восточной Германией. Поскольку немецкое правительство не признаёт вхождение в состав Российской Федерации Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, то Москва может ответить симметрично.

Конечно, в ответ на это ФРГ может разорвать дипломатические отношения с Россией. Но нужны ли они нам сейчас? Кстати, на торговле между двумя странами это скажется минимально. Поскольку российские ресурсы Германия продолжит покупать (напрямую или с наценкой через посредников) даже после российского признания ГДР. Таким образом, риски минимальны, а информационный и политический эффект – значительный и долгоиграющий.

Возможно, стоило бы заодно подумать и о том, чтобы отказаться от признания прав Польши на бывшие немецкие территории, переданные ей по итогам Второй мировой войны. А то современные поляки совершенно забыли, что СССР подарил эти земли, а также освободил саму Польшу, заплатив за это сотни тысяч жизней советских солдат.

2. Если верить СМИ стран НАТО, в войне против России гибнут не только западные наёмники и инструкторы, но и сотни натовских офицеров-штабистов (ссылка):



Греческий портал Pronews опубликовал результаты ракетного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по центру связи НАТО, проведенного в начале марта.

По информации американских источников Pronews, удар гиперзвукового комплекса «Кинжалом» поразил совместный украинско-натовский центр, расположенный вблизи Львова. Отмечается, что в бункере находился центр планирования операций Североатлантического альянса в этом регионе.

Портал назвал удар «Кинжалом» катастрофой для сил НАТО на Украине. В результате удара ВКС России убито «до 200 офицеров НАТО, и операциям НАТО на Украине был нанесен необратимый ущерб», сказано в материале.

Ресурсы, демография и мощь военно-промышленного комплекса в этом конфликте на стороне России и Китая. Если Запад будет продолжать эскалацию, то на фоне быстрого истощения ресурсов Украины западным странам придётся присылать всё больше собственных натовских военных, вплоть до открытого введения войск. Это приведёт к масштабному росту потерь НАТО и, возможно, к обмену ядерными ударами.

3. Ранее польские власти лишили содержания большую часть украинских беженцев. Теперь поляки недовольны притоком украинского зерна на польский и европейский рынок (ссылка):

Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на фоне протестов фермеров по поводу влияния импорта на цену польского зерна, сообщает Guardian.

Моравецкий сказал, что договорился с лидерами нескольких стран, граничащих с Украиной, написать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры.

«Мы требуем использования всех инструментов регулирования – квот, тарифов, которые ограничат или заблокируют ввоз украинского зерна в Польшу», – сказал польский премьер.

«Приток украинского зерна нанес ущерб ценам и продажам местных фермеров и стал серьезной головной болью для правящей польской партии «Право и справедливость» (ПиС) в год выборов», – пишет издание.