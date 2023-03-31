Сочетаем с розовым, ищем гармонию, расставляем акценты: как носить модные красные колготки этой весной и не выглядеть вульгарно

Весьма необычный тренд предлагается нам текущей весной. Речь идет о красных колготках. С таким необычным аксессуаром легко сделать даже самый простой и обыденный образ вульгарным и неуместным. Чтобы этого не произошло, возьмите на вооружение следующие советы.

Миксуйте с другими цветами

Сочетайте красные кологотки с вещами других акцентных оттенков. Например, это могут быть коричневые сапоги, синий или голубой деним (например, джинсовая юбка или куртка). Комбинация с другими оттенками сделает ваш наряд более фактурным и объемным, добавит колорита.

Используйте одежду с принтами

Можно сочетать красные колготы с однотонными изделиями. Однако более самобытным и жизнеутверждающим получается тот наряд, в котором присутствует вещь с принтом. Например, вы можете надеть красные колготы, синюю джинсовую юбку и кофту в красно-белую полоску. Или сочетать красные колготы с черным платьем в белый горошек или в клетку.

Добавьте экстравагантных деталей

Если хочется создать неординарный лук, чтобы выделиться из толпы, добавьте немного дерзости за счет аксессуаров. Например, это может быть жабо из перьев. Прекрасный вариант для вечеринки. Также прекрасно впишется в креативный лук сумка с принтом под крокодила или тигра.

Сочетайте с розовым и красным

При совмещении вещей привлекающих внимание оттенков обычно используют цветовой круг, чтобы не ошибиться. В случае с красными колготами есть безопасный вариант, как не создать безвкусный образ.

Для этого сочетайте колготы с вещами розового или красного цвета. Тогда у вас получится девчачий романтичный лук в эстетике барбикора. По крайней мере, это точно выглядит не вульгарно.

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Ищите гармонию

Старайтесь не перегружать лук обилием разных ярких цветов. В то же время не делайте его траурным и мрачным, сочетая черное и красное. Придерживайтесь золотой середины и ищите гармонию в образах.

Например, вы можете презентовать тотал-лук, облачившись в одежду красного цвета, но добавив пару вещей другого оттенка. Используя технику колор-блок, можете сочетать красный с салатовым, например.

Расставьте акценты

Красные колготы — вещь, которая сама по себе привлекает внимание. Пускай в образе она будет акцентной, таким ярким всплеском. Например, стильно и гармонично смотрятся красные колготки в контексте стиля преппи. Вы надеваете короткое платье с рюшами, туфли “Мэри Джейн”.

Пусть эти изделия будут нежных пастельных оттенков. Красные колготы на их фоне сделают образ более современным, самобытным и ярким.