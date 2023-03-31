 

В РФС раскрыли отношение футбольной общественности Европы к отстранению русских

31.03.2023, 21:25, Разное
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл отношение европейского футбольного сообщества к отстранению россиян от участия в международных соревнованиях. Об этом рассказали в “РБ Спорт”.

Он заявил, что все за кулисами понимают неспортивный характер и поддерживают возвращение российского футбола на международную арену. “Ни на каком из конгрессов или встреч мы не видели позицию, согласно которой в необходимости нашего возвращения кто-то бы сомневался”.

По словам генерального секретаря РФС, национальные федерации, как и международные организации, подвергаются политическому давлению. Он отметил, что “фактически это давление и привело к такому неспортивному решению”.

ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным участвовать в международных турнирах после 28 февраля 2022 года. В еврокубках не разрешается играть отечественным клубам, поэтому российская сборная не смогла принять участие в чемпионата мира 2022 года.


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