«Будем судить сами — как считаем нужным»

Кто атаковал крупнейший вуз страны из-за лекции Дмитрия Муратова. Рассказываем, как маргиналы научились диктовать власти.

22 марта днем на сайте МФТИ появился анонс встречи главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова со студентами Физтеха. Она должна была состояться 28 числа, а планировалась еще с зимы. Через несколько часов сотни телеграм-каналов, не имеющих отношения ни к студенчеству, ни к физике, выдали однотипные посты с требованиями отправить ректора в отставку, Муратова арестовать, а студентов научить помнить сталинскую доброту (дескать, тот милостиво дозволил вузу быть, несмотря на доносы на вольнодумных ученых).

А вскоре аналогичные идеи уже транслировали пропагандисты на госканалах. В случае если государство не захочет исполнить данные ими рекомендации, правые радикалы призвали аудиторию расправиться с Муратовым самостоятельно: «Судите сами по закону, потому что если этого не произойдет, мы будем судить так, как мы считаем нужным. И поступим, как мы считаем нужным. Любой честный человек должен избить его до полусмерти. Любой честный человек обязан это сделать».

Мы разобрались, кто выдвинул ультиматум лучшему университету страны, нашей редакции и государству в лице правительства президента, который назначает ректоров ведущих вузов страны своим указом.

Православные комиссары

22 марта в 16.49 в телеграм-канале с щедрым на ассоциации названием «Обыкновенный царизм» появляется пост о планирующемся выступлении главреда «Новой» Дмитрия Муратова перед студентами: «Что этот человек будет рассказывать в крупнейшем техническом вузе и почему именно там — этот вопрос мы задаем лично руководству МФТИ», — пишут они. «Лично к руководству» обращаться, конечно, не стали. Вместо этого стартовала масштабная кампания по дискредитации самой встречи, «Новой газеты» и руководства вуза.

Логотип канала «Обыкновенный царизм», с которого началась организованная атака на «Новую газету»

Через три минуты текст отрепостил канал «Под лед». Далее с интервалами в пару минут репостами запестрели дружественные каналы (их родство видно сразу — по долгому взаимному опылению и общим темам). Некоторые разнообразили копипасту каким-нибудь эмоциональным вопрошанием вроде: «Руководство вуза вообще не осознает, в каком пространстве оно живет?» Тему подхватывают ресурсы, имеющие статус медиа: «Ридовка», которая выставила на своем канале текст, похожий на пост «царизма» как неоднояйцевый близнец, а после, уже со ссылкой на нее, — «Царьград».

Как происходит такое вирусное распространение? Админы ресурсов-единомышленников в общих чатах обмениваются постами с просьбой поддержать.

Порой, когда тема и масштаб охвата согласованы с конкретным заказчиком, они распространяются централизованно. В нашем случае, кстати, в пользу второго варианта говорит не только число публикаций, но и то, что появлялись они волнами, причем всякий раз «выстреливало» сразу несколько ресурсов. Как будто техзадание уходило в очередной лист рассылки.

Удаленный из телеграм-канала МФТИ пост с анонсом лекции Дмитрия Муратова

Крупной прокачкой тем занимаются предприятия, получающие подряды на контент-менеджмент и проведение информационных кампаний. Например, в разные годы задачи по продвижению контента в соцсетях — или противодействию таковому — могли получать связанные с администрацией президента АНО «Диалог» Владимира Табака или «Дом медиа» Кристины Потупчик.

Сетка без устали генерировала контент — и к 19.07, когда на соловьевском канале начался 20-минутный сюжет о «Новой», российский сегмент Телеграм насчитывал несколько десятков оригинальных постов (и сотни репостов) на эту тему. Посты похожие, смысл один.

К концу вечера оригинальных публикаций с аналогичной структурой было, согласно сервисам телеграм-аналитики, уже не менее 149.

Благодаря созданному фону опус соловьевцев выглядел как реакция медийщиков на вопросы, «волнующие общество». Ведущим программы был Сергей Карнаухов — бывший полицейский, муж владелицы бренда люксовой одежды Lena Karnauhova и бывший зампред правительства кировской области, которого называют одним из инициаторов дела «Кировлеса». А приглашенным экспертом — Борис Якеменко — брат создателя «Идущих вместе», основатель «православного корпуса движения «Наши», состоявшего из «православных комиссаров», — такое комиссарам настоящим, столетней давности, и не снилось.

Скрин передачи Карнаухова с Борисом Якеменко

Карнаухов — юрист по образованию — и не может не знать, признаки каких не одобряемых законом деяний могут быть обнаружены при беспристрастной оценке их совместного произведения. Например, такого его фрагмента:

ЦИТАТА

«Нет ни одного положительного героя нашей жизни, который не был бы оболган в этой газете. Причем за деньги олигархов. Нет мало-мальски одного хоть положительного сюжета, который не был бы извращен и оплеван. Никакая газета "Фелькишер беобахтер" Геббельса не сравнится с тем, что делала эта мразь. Я не знаю, какой трибунал нужен, чтоб дать оценку преступлениям, которые совершались в этом Потаповском переулке».

Ну или дважды прозвучавшего тезиса о том, что журналисты «Новой» якобы повинны в «гибели тысяч людей».

Наверняка ставший публицистом российский милиционер знает и то, как можно при наличии мотивации спустить на тормозах дело с очевидным составом.

Пример: московская полиция в течение года не может возбудить дело о нападении на главного редактора «Новой газеты», совершенном под сотнями видеокамер Казанского вокзала

(кстати, участники программы это помнят: Якеменко назвал нападавшего «честным человеком» и рекомендовал другим «честным людям» продвинуться еще дальше в деле борьбы с сотрудниками газеты).

Мы уверены, что оценку таким заявлениям должны давать правоохранительные органы (заявление по этому поводу направлено). Правда, после того как в желании другого пропагандиста — Красовского — топить и жечь украинских детей эти же органы ничего предосудительного не нашли, надежды на это немного. А вот пассионарии, которых Якеменко называет честными людьми, на фоне весеннего обострения отреагировать на его заявления могут быстрее, чем санитары.

Подстрекательство к совершению преступления в эфире — пусть не федерального канала, но канала, связанного с лицом ВГТРК Владимиром Соловьевым, — это и в самые людоедские времена несколько чересчур. По всей видимости, моветон заставил кого-то поморщиться. Запись эфира кое-где удалили (на странице канала «ВКонтакте» она все еще доступна), и в программу самого Соловьева сюжет не попал.

Но цель была достигнута. В 10 утра 23 марта МФТИ объявил о переносе встречи в связи с информационной атакой на вуз. Однако кампания продолжала набирать обороты. Сетка переключилась на травлю ректора МФТИ Дмитрия Ливанова — за то, что не отменил, а перенес, за то, что осудил хейтеров. И продолжила вторым голосом атаковать нас.

Следующие сутки принесли еще не менее 260 оригинальных, но однотипных постов. Порой появлялись они на каналах, чья обыкновенная повестка крайне далека от вопросов медиа и высшего образования.

Генерировался образ народного гнева, на который не могли не отреагировать госСМИ. Сказано — сделано: соответствующие материалы появляются в «АиФ» и на «Радио России».

Против нас работала крупная и хорошо организованная сеть.

Точно по такой схеме ранее велась кампания против руководства РУДН — в начале марта, когда анонимов возмутила украинская символика на традиционной выставке земляческих организаций университета. Это мероприятие устраивают каждый год, на нем студенты рассказывают о культуре своего народа. После волны хейта, которая выплеснулась в госмедиа, Минобр отправил в вуз проверку, был уволен проректор. Напомним, согласно разъяснениям Генпрокуратуры, украинские госсимволы запрещенной в РФ символикой не являются.

Такая же сетевая кампания в конце декабря привела к отмене спектакля с Лией Ахеджаковой в Петербурге. Хватило 300 с небольшим постов, размещенных в телеграм за несколько часов.

Это похоже на DDos-атаку, только не на компьютерную систему, а на властные структуры. Правда, «дидосят» их зачастую те, кого эта же власть держит на довольствии.

«Ведут себя очень хорошо»

Как мы помним, все началось с поста «Обыкновенного царизма». Канал на 25 тысяч подписчиков, год стажа. Создан 25 февраля 2022 года — на второй день СВО — и первоначально был посвящен одному: созывал публику на «Марш солидарности армии и народа» под лозунгом «Слава русскому воинству». Первое же сообщение демонстрировало, чьи интересы выражает паблик: авторы называли себя «русским движением», которое противостоит «лицемерным пацифистам». Перечисляли и союзников:

почти сотню дружественных ресурсов, среди которых Владлен «всех ограбим, всех убьем» Татарский;

слившийся с Антоном Красовским гееборец Егор Холмогоров;

каналы с выразительными названиями

«Черная сотня»

Общество «Память»…

Это и есть сетка — большая часть упомянутых в списке «царизма» каналов засветилась при возгонке темы «Новой газеты» 22–23 марта этого года.

«Царисты», как называют сами себя авторы канала, в прошлом году действительно подали в московскую мэрию заявку на проведение марша 12 марта. Заявителями стали Артемий Сыч, Свят Павлов и Егор Холмогоров. Шествие не согласовали. Канал начал сборы средств для СВО, получил обвинения в мошенничестве и переключился на текущую повестку, перемежая новости анонсами «Листвы» — книжных лавок националистического толка.

Свят Павлов и Артемий Сыч. Фото из открытых источников

Сыч, Павлов и Холмогоров — давние соратники, писали для «Спутника и погрома» — виртуального проекта Егора Просвирнина, слишком правого даже для современной России. В 2017 году он был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за национализм и экстремизм. Через год ресурс перестал обновляться, а 27 декабря 2021 года Просвирнин погиб, выпав из окна многоэтажки.

Он исповедовал взгляды монархические, но утверждал, что от государства независим. Однажды участвовал в лимоновском шествии, в 2012 году был в Люблино на «русском марше», поддерживал Навального на выборах мэра Москвы, одобрил присоединение Крыма, но критиковал политику РФ на Донбассе…

В те годы риторика русских националистов не была востребована пропагандой, силовики работали с ними осторожно, в целом же правые имели репутацию «странненьких», бородатые фрики разной степени агрессивности существовали в своей нише, не имея шансов из нее выбраться с сохранением стиля.

Впрочем, в инфополе их грядку зачистить и не пытались. В 2015 году, когда хакеры «Анонимного интернационала» опубликовали переписку, предположительно, Тимура Прокопенко, который курировал в Администрации президента РФ Интернет, среди прочего в ней обнаружился диалог, предположительно, с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым о «Спутнике». Из него следует, что чиновники АП могли покровительствовать националистическому сайту: когда в одной из публикаций ресурса РКН нашел признаки экстремизма и сепаратизма, «Прокопенко» заступился: «Спутник ведет себя очень хорошо, так что промониторим еще».

Год СВО изменил положение националистов: идея защиты и объединения русских в единое государство стала одним из мотивов происходящего. Их риторика взята на вооружение пропагандой. А многие из них поступили на службу к государству, сохранив при этом привычную стилистику. Впрочем, стали гибче и не идут на открытое противостояние с властью кормящей.

Егор Холмогоров. Фото из открытых источников

Первым из спутниковцев, кто оказался востребован госпропагандой, стал Егор Холмогоров. Оправдавший высказывание Красовского об украинских детях участник «русского марша» давно трудится на канале Russia Today: ведет авторскую телепрограмму «Егор Станиславович». Свойственный некогда правым отказ от сотрудничества с государством давно забыт: Холмогоров писал в ведомственную газету «Спецназ России», работал в Ассоциации ветеранов «Альфы»… До появления «Спутника» трудился в газете «Консерватор», которую возглавлял бывший сотрудник журналов «Итоги» и «Эксперт» Дмитрий Ольшанский. Последний тогда потянулся к правым и наводнил редакцию «Консерватора» (в него переименовали «Общую газету») людьми, не чуждыми черносотенных взглядов. Сейчас у него тоже тг-канал, называется «Комиссар исчезает». И, конечно, в нем тоже появился пост на заданную тему.

Что касается Холмогорова, то он снова в «Консерваторе», но другом — имя унаследовал новый проект демонтированного из эфира Антона Красовского (об этом пропагандистском стартапе и его ментальной связи с госканалом «Новая» недавно рассказывала). Противоречий у партнеров нет. Им бы пригласить третьим еще и Никиту Бесогона. Разумеется, и «Консерватор», и лично Холмогоров участвовали в распространении постов с травлей «Новой» и МФТИ.

Красовского крепкое рукопожатие национализма не оскорбляет: еще летом 2021 года Просвирнин стал гостем его программы «Антонимы», а в феврале 2022 года в своем тг-канале Антон обратился к Роскомнадзору с просьбой снять блокировку с сайта «Спутник и погром». «Спутник» по-прежнему в бане, впрочем, на фоне того, что теперь позволено в официальных медиа, его былые тексты выглядят весьма вегетарианскими.

«Будущий министр культуры»

Соратники погибшего при неочевидных обстоятельствах Просвирнина преемственность подчеркивают неймингом: выходцы из «СиП» Свят Павлов, Артемий Сыч и Роман Антоновский назвали свои каналы «Обыкновенный царизм» и «Сыны монархии» — явно в проброс к проекту Просвирнина «Царь-ТВ».

Сыч — редактор националистического паблика «Искра», в Сети можно найти стримы и интервью этого на редкость не красноречивого молодого человека, который рассуждает о том, что на случай, «когда начнется», националистам заранее нужно изготовить проект новой конституции, который потом «можно подредактировать». Речь — о конституции будущего «Русского национального государства», которую собиралось писать националистическое сетевое сообщество.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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