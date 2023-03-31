 

Щенок Рассела Кроу погиб в результате трагического несчастного случая

31.03.2023, 19:20, Разное
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Щенок Рассела Кроу, Луи, погиб в результате трагического несчастного случая в возрасте всего 16-ти месяцев. Оскароносный актер поделился этой печальной новостью в социальных сетях вместе с фотографией черно-белого питомца.

Это Луи Папильон. 16 месяцев от роду. Крошечный, дерзкий, храбрый. Он покорил мое сердце. К сожалению, сегодня, во вторую годовщину кончины моего отца Луи сбил грузовик. Мы пытались отвезти его к ветеринару, но он умер у меня на руках, пока я говорил ему, как сильно мы его любим.

Рассел Кроу с собакой

Несчастный случай произошел ровно через два года после того, как Кроу потерял своего отца Джона Александра Кроу. Мужчина скончался в возрасте 85-ти лет.

Сегодня, хотя светит солнце и проливной дождь утих, эта дата навсегда останется окрашенной грустью. Мой дорогой старик, мой прекрасный папа, самый нежный из мужчин, скончался, — написал он тогда в соцсетях.

Напомним, в прошлом году в итальянской столице состоялась премьера карточного триллера “Покер фейс”. Исполнитель главной и роли и по совместительству режиссер картины, Рассел Кроу, появился на мероприятии в компании 31-летней избранницы Бритни Териот, и это был их первый выход в свет в качестве пары. Бритни Териот — бывшая актриса, которая переквалифицировалась в довольно успешного звездного агента по недвижимости. С Кроу они встречаются уже более двух лет. Официально они подтвердили свои отношения в ноябре 2020 года.

Щенок Рассела КроуКадр из фильма “Неистовый”


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