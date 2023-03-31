Марк Тишман: “Ключевые решения я привык принимать сам”

Недавно у вас вышли сразу 2 новые песни — “Моя Антарктида” и “Найдется”. Кто или что вдохновляет вас на создание таких чувственных композиций?

Жизнь вокруг и жизнь внутри, которая не меньше, а может, и больше. Недавно прочитал несколько книг, посмотрел фильмы о людях, проходящих напряженные и тяжелые времена, и все они находили спасение в своем внутреннем мире, в воображении. Воображение, мир образов — то, чем наделен человек, что трудно описать с точки зрения науки. Думаю, это и есть космическая и божественная составляющая в нас.

Конечно, триггером для работы воображения являются прежде всего люди — люди, которых я встречаю в своей жизни, произведения искусства… Что-то, что я абсолютно случайно подсмотрел на улице — как люди смотрят друг на друга, как держатся за руки, короче говоря, “рудой” для написания песен может служить абсолютно все. Как писала Ахматова: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…”.

Что касается “чувственности”, я всегда таким был, возможно, излишне сентиментальным и даже наивным. В какой-то период жизни стеснялся этого и скрывал — вроде как, не соответствует духу времени. А потом отпустил себя и разрешил себе быть таким, как чувствую.

Вы сам поэт и композитор, но часто исполняете тексты песен других авторов. Почему так? Это творческие эксперименты или поиски хита? А вы как автор пишете для других коллег-артистов?

Девять из десяти моих песен написаны мной самим, но бывают случаи, когда какие-то стихи меня трогают, и я понимаю, что и сам хотел бы так написать — это мое, обо мне. Но не смогу. И тогда, если получается, — сажусь за инструмент и пишу музыку. И всегда с такими стихами происходит все мгновенно: текст перед глазами, пальцы на клавишах, и я с первого раза уже играю и пою песню от начала до конца.

Вы никогда не работали с продюсерскими центрами и все контролируете самостоятельно. А были ли предложения от продюсеров? И если были, то почему отказалиcь?

Да, верно, я независимый артист и автор, я привык ключевые решения принимать сам: что пою, куда хожу, как выгляжу, с кем сотрудничаю. По-другому, честно говоря, не представляю. Я долго к этому шел и для меня в первую очередь важно реализовать себя таким, какой я есть сегодня. От этого идет и много ошибок, наверное, с точки зрения бизнеса, но с точки зрения меня как личности — все кристально честно: мой путь личностного развития абсолютно соответствует тому, что я делаю в музыке, на сцене. Это для меня критически важно!

Были предложения и попытки работать с продюсерами, но я сразу понимал: я не потяну морально — мне очень важно чувствовать себя в своей власти и чувствовать себя собой. Другое дело, что всегда хотелось иметь команду единомышленников, классный менеджмент — и мне кажется, я сейчас близок к этому, как никогда.

Совсем скоро состоится юбилейный концерт “Фабрики звезд”, где вы принимаете участие. Какую песню исполните?

Я спою песню “Ближе к небу”, которую написал в юности. На “Фабрике” ее спел Влад Соколовский, потом ее исполняла группа БиС, и вот зрители концерта 22 апреля услышат ее уже в моем исполнении.

Вы выпускаете совместные песни с вашей коллегой по “Фабрике” Юлией Паршутой. Почему именно Юля? Были ли еще претендентки на дуэты?

Нет, Юля вне конкуренции для меня. Мы давно дружим и стали друг для друга по-настоящему близкими людьми, поэтому все, что мы создаем вместе, это продолжение нашего общения. У нас схожее чувство юмора, взгляды на многие вещи в жизни, при этом в чем-то мы не сходимся, спорим, но так даже интереснее. Многому я у Юли учусь, меняюсь благодаря ей, мы часами можем гулять, болтать, и наши песни — как продолжение этого разговора там, где мы находим точки соприкосновения.

Следите за новым сезоном шоу “Маска”? За какого персонажа болеете?

Да, “Маска” затягивает, и я периодически стараюсь наблюдать за развитием событий в новом сезоне. Нравятся Горностай, Мамонтенок, Скорпион… Сейчас всех не вспомню.

Вы принимаете активное участие в благотворительности, являетесь донором крови и часто выступаете для онкобольных детей. Какие эмоции вызывают у вас эти мероприятия?

Это уже настолько стало частью моей жизни: там друзья, знакомые, много классных людей. Я не очень рефлексирую на эту тему: что, как и почему. Просто радуюсь, когда удается помочь, поднять настроение, отвлечь от проблем, вселить веру в лучшее, привлечь своих друзей и знакомых к помощи. Думаю, это нужно не только тем, для кого я стараюсь, но и мне самому.

В своих интервью вы с особым трепетом и любовью рассказываете о родителях. Вы всегда были послушным сыном, или поводы для стыда все же имеются?

Ну, послушным сыном я вряд ли был, всегда все делал по-своему. Они очень не хотели, чтобы я был артистом, например. Но на мою любовь к родителям это не повлияло, и на их ко мне — тоже. Сложно говорить о таких очевидных для меня вещах: вот, скажем, любить своих родителей, страну, в которой ты родился и вырос, уважать врачей, учителей — это для меня какая-то основа основ. И с возрастом я все больше понимаю и ценю своих родителей и тот сложный путь, который они прошли. И главными людьми в их жизни всегда были мы с братом, и мы всегда это чувствовали и знали. Где-то я недавно услышал, что вера в себя ребенку передается через любовь мамы к нему, через ее веру… Мне кажется, это похоже на правду. Я очень благодарен своим родителям.

За что стыдно? Всякое бывало в подростковом возрасте, но, думаю, это естественно, когда гормоны шарашат — у всех бывает.

В этом году вы отмечаете 16-летие творческой деятельности. Планируете ли большой сольный концерт в Москве и Санкт-Петербурге по этому случаю?

Я не очень люблю тематику юбилеев, дат, больше нравится, когда шоу создается исходя из идеи, концепции, сегодняшнего мировоззрения артиста. Этот год для меня будет достаточно активным в плане релизов, новинок, и, конечно, будет логично, если к финалу года я сделаю новую концертную программу. Не хочу загадывать, сегодня горизонт планирования нас не балует масштабом, но буду много работать и развиваться — это точно. Надеюсь, все получится.

О чем вы мечтаете прямо сейчас? Что вас мотивирует?

Думаю, о том же, о чем и миллионы людей во всем мире — чтобы близкие были живы и здоровы, чтобы дети не болели, чтобы в нашей стране были условия для жизни, работы, развития, чтобы русский язык, который я обожаю, сохранялся в песнях, книгах, кино, в общении. Мечтаю о насыщенном концертном графике, о путешествиях.

А что мотивирует? Красота, наверное. И любовь.

У вас есть любимые песни (не вашего авторства)? Могли бы составить плейлист для наших читателей?

Ой, у меня их столько — самых разных жанров, из разных периодов моей жизни. Ну, попробую сделать плейлист в соответствии с сегодняшним настроением.