«Прецедент Ройзмана*»

Члены СПЧ «в изгнании» отправили главе Совета Фадееву письмо в защиту политика.



Евгений Ройзман. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Откровенно избирательное насилие со стороны российского государства по отношению к гражданскому обществу наиболее заметно проявляется в росте в последнее время числа административных и уголовных дел за высказывания, не совпадающие с линией официальной пропаганды — одним из таких стало и административное преследование Евгения Ройзмана*. Но эта же самая политика, имеющая как минимум десятилетнюю (с момента появления законодательства об «иностранных агентах») историю, выражается и в том, что некогда существовавшие и более или менее эффективно работавшие институты гражданского общества выхолащиваются и превращаются в симулякры.

Имитацией становятся средства массовой информации, независимая адвокатура, общественные наблюдательные комиссии (ОНК), еще несколько лет назад эффективно защищавшие права лишенных свободы граждан, а также другие с виду «общественные» институты. Не в последнюю очередь эта тенденция коснулась и президентского Совета по правам человека, персональный состав которого заметно обновился за счет исключения одних его членов и кооптации других.

Многие активно работавшие в СПЧ правозащитники и гражданские активисты, не получавшие никаких привилегий, кроме возможности говорить с государственными чиновниками в чуть более убедительном для них регистре, оказались за бортом Совета, но не перестали от этого придерживаться тех же убеждений и заниматься той же самой работой. Сохраняя прежние связи, мы, естественно, обсуждаем текущие события и реакцию на них СПЧ — а точнее, ее отсутствие. Разумеется, с большинством сохраняющих свой статус членов Совета у нас могут быть разные мнения по поводу того, в чем состоят права человека и их защита, но есть случаи, когда просто невозможно не занять ту или иную публичную позицию.

К этой категории относятся и судебные решения об административном задержании Евгения Ройзмана. И дело не в том, что он добрый знакомый многих, кто решил «вписаться за него» в письме, которое полностью приводится ниже,

а в том, что его случай означает переход уже на другой уровень государственного и судебного произвола.

Все аргументы и наша общая позиция четко изложены в письме. Оно было отредактировано коллективно, в том числе теми, кто по разным соображениям не счел возможным его подписать. Нам известно также, что ряд членов СПЧ, остающихся в его составе, намерены продолжить добиваться в Совете какой-то его общей и официальной позиции.

Мне же остается добавить, что приведенное ниже коллективное открытое письмо, связанное с судебным преследованием Евгения Ройзмана, в 17 часов 30 марта я отправил по электронной почте на официальный адрес председателя СПЧ Валерия Фадеева, пользуясь тем, что прошлогодним президентским указом о ротации Совета я не был исключен из него, хотя еще 24 февраля 2022 года пояснил о прекращении своего участия в его работе.

Леонид НИКИТИНСКИЙ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Советнику Президента РФ, председателю СПЧ г-ну В. А. Фадееву

Уважаемый Валерий Александрович!

Две недели, в течение которых отбывал административный арест экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, мы, члены Совета по правам человека разных составов, пытались добиться реакции как СПЧ, так и Вашей личной на незаконные, по нашему мнению, решения судов по этому делу. Соответствующие предложения и аргументы через наших товарищей, сохраняющих статус членов СПЧ, направлялись Вам и г-ну И. С. Ашманову, который возглавляет рабочую группу СПЧ по защите прав человека в цифровом пространстве и должен яснее других понимать, какие именно процессуальные действия не выполнили суды, вынося решение об административном аресте Ройзмана.

Мы, безусловно, уважаем судебные решения, но судьи не могут быть независимы от фактических обстоятельств уголовных и административных дел.

На ежегодных встречах Президента с СПЧ, а также в порядке текущего информирования члены Совета старались обращать внимание президента на те случаи нарушений закона, которые могут создавать опасные прецеденты в правоприменительной практике. Имеющее место нарушение прав Евгения Ройзмана беспрецедентно, а тот факт, что он известный региональный политик, принимавший активное участие в выездных заседаниях СПЧ в Свердловской области, лишь делает его случай более резонансным.

Органы дознания инкриминировали Ройзману размещение некоего поста, содержащего запрещенную символику, в социальной сети «ВКонтакте». Между тем Ройзман утверждает, что никогда не имел аккаунта в этой Сети. Его адвокат В. Идамжапов сказал сначала районному, а затем и Свердловскому областному судам, что еще в январе он обратился в полицию и просил ее сотрудников уточнить у администрации сети «ВКонтакте», кто разместил эту информацию. Статья 5.1 КоАП РФ («Презумпция невиновности») гласит: «Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина». Указанная презумпция возлагает бремя доказывания на органы дознания, однако элементарные с технической точки зрения действия по доказательству вины обвиняемого ими произведены не были.

Нам, правозащитникам и гражданским активистам, умевшим добиваться защиты прав конкретных граждан, в частности с помощью СПЧ, не нравится, как сегодня судьи «приблизительно» совмещают их действия с диспозициями УК и КоАП РФ. Но до сих пор они все же придерживались фактов и не вменяли гражданам РФ проступков или преступлений, которых те, по-видимому, не совершали вовсе. «Прецедент Ройзмана» открывает, таким образом, новую страницу в правоприменительной практике политических (по самому составу статьи 20.3 КоАП РФ) репрессий. Такая практика, не будучи остановлена, создаст опасность массового нарушения прав жителей в дальнейшем, в том числе и в сфере уголовного права.

Просим Вас теперь, когда Евгений Ройзман уже отбыл срок административного ареста, пусть с запозданием, выполнить следующие действия:

— в качестве советника Президента довести до его сведения эту позицию членов СПЧ прежних и нынешнего составов, назначенных в него президентскими указами;

— в качестве председателя СПЧ обратиться к Генеральному прокурору РФ г-ну И. В. Краснову с ходатайством об использовании имеющихся у органов прокуратуры надзорных полномочий для ликвидации нарушений закона по делу Ройзмана;

— в качестве председателя СПЧ обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ г-же Т. Н. Москальковой, которая обладает правом поставить перед Верховным судом РФ вопрос, связанный с нарушениями «прецедентом Ройзмана» прав неопределенного круга лиц.

Подписи:

Александр Верховский

Екатерина Винокурова

Наталия Евдокимова

Игорь Каляпин*

Леонид Никитинский

Дмитрий Орешкин*

Елена Панфилова

Мара Полякова

Владимир Пастухов

Владимир Ряховский

Илья Шаблинский

Екатерина Шульман*

Светлана Ганнушкина*

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов»

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