Бельгийский футболист врезался на своем автомобиле в спортзал

Футболист бельгийского клуба “Ауд-Хеверле Лёвен” Софьян Кьюин не справился с управлением транспортным средством на круговой развязке и, взлетев в воздух, врезался в стену зала. Об этом инциденте рассказал DH Les Sports.

По данным журналистов, 25-летний Кьюин ехал вдоль реки Маас в направлении Флемалю. Он двигался на очень высокой скорости, когда наехал на бордюр на дорожном круге. Автомобиль взлетел в воздух, пробил стену спортзала и перевернулся внутри на бок. Полет машины зафиксировала камера наблюдения.

В результате аварии житель выжил, но получил множественные переломы. Марокканский защитник перешел в клуб “Ауд-Хеверле Лёвен” в сентябре 2022 года. Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.