Бельгийский футболист врезался на своем автомобиле в спортзал
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Футболист бельгийского клуба “Ауд-Хеверле Лёвен” Софьян Кьюин не справился с управлением транспортным средством на круговой развязке и, взлетев в воздух, врезался в стену зала. Об этом инциденте рассказал DH Les Sports.
По данным журналистов, 25-летний Кьюин ехал вдоль реки Маас в направлении Флемалю. Он двигался на очень высокой скорости, когда наехал на бордюр на дорожном круге. Автомобиль взлетел в воздух, пробил стену спортзала и перевернулся внутри на бок. Полет машины зафиксировала камера наблюдения.
В результате аварии житель выжил, но получил множественные переломы. Марокканский защитник перешел в клуб “Ауд-Хеверле Лёвен” в сентябре 2022 года. Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.
Смотреть комментарии → Комментариев нет