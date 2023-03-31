 

Бельгийский футболист врезался на своем автомобиле в спортзал

31.03.2023, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Футболист бельгийского клуба “Ауд-Хеверле Лёвен” Софьян Кьюин не справился с управлением транспортным средством на круговой развязке и, взлетев в воздух, врезался в стену зала. Об этом инциденте рассказал DH Les Sports.

По данным журналистов, 25-летний Кьюин ехал вдоль реки Маас в направлении Флемалю. Он двигался на очень высокой скорости, когда наехал на бордюр на дорожном круге. Автомобиль взлетел в воздух, пробил стену спортзала и перевернулся внутри на бок. Полет машины зафиксировала камера наблюдения.

В результате аварии житель выжил, но получил множественные переломы. Марокканский защитник перешел в клуб “Ауд-Хеверле Лёвен” в сентябре 2022 года. Команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Бельгии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10.22 / Тулси Габбард – демократы отказались от дипломатии, потому что прислуживают милитаристам

02.01.23 / Заднеприводный седан Toyota Crown нового поколения показали на автосалоне в КНР

30.01.23 / “Он многому меня научил”: трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому

16.05.22 / Отношение к участию «ЧВК Вагнера» в боевых действиях становится все более позитивным

16.11.22 / Пафосно снизошёл – Личное мнение

09.10.22 / Республика Тыва: главное богатство беднейшего региона России

07.12.22 / Обозреватель SwebbTV – шведы терпят экономические тягости «кризисной зимы», а политики уходят от ответственности

26.03.21 / Скандалы: Все по клану

11.07.22 / Сериал о Нельсоне Манделе выйдет на YouTube

10.12.22 / Скандалы: После провала «прямой линии» Беглова в медийном блоке Смольного ждут кадровых перестановок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика