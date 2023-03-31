 

Раскачка ситуации недопустима: эксперты раскритиковали СМИ за публикацию о новом приказе Минобороны

31.03.2023, 18:03, Новости дня
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Возмущение аналитиков вызвала публикация в издании “Царьград”. Журналисты полагают, что из-за нового приказа критериям Минобороны не соответствует минимум треть находящихся на передовой добровольцев.

На материал отреагировал бывший депутат Госдумы, политолог Михаил Маркелов. По его мнению, появление такой публикации в СМИ подпадает под статью о дискредитации армии. Вопросом должны заниматься спецслужбы, считает он.

“Люди на фронте, а вы сидите в кабинетах и устраиваете военно-политические интриги”, – возмутился Маркелов.

Его поддержал политолог Алексей Мухин. Аналитик указал на важность отбора добровольцев, чтобы на передовую попадали наиболее подготовленные и подходящие для этого люди.

“Не все желающие могут качать права и требовать себе особых преференций, особенно финансовых. А они хороши и привлекают разный, скажем так, контингент”, – объяснил эксперт.

Мухин не исключил влияния на редакцию СМИ извне. При этом он выступил против наказания журналистов по статье о дискредитации.

Однако призвать авторов к ответственному поведению необходимо, убежден аналитик. Он предостерег от раскачки ситуации и призвал СМИ к бдительности.

“По ту сторону информационного фронта внимательно наблюдают за всеми процессами в российском медиа сегменте и используют любую предоставившуюся возможность для внесения раскола и разногласий в ряды гражданского общества”, – подчеркнул Мухин.


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