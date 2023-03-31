 

Киану Ривзу предлагали сменить имя — каким оно могло быть

31.03.2023, 17:55, Разное
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58-летний Киану Ривз вовсю продвигает четвертого “Джона Уика”, которого, кстати, покажут и в российских кинотеатрах. В эфире недавнего подкаста “Smartless” актер признался, что в начале карьеры его агент советовал будущей звезде сменить имя. По мнению менеджера, Киану было слишком “этническим” для Голливуда.

Когда мне было 20, я купил первую машину и поехал в Голливуд. И, конечно, когда я добрался до туда, они захотели изменить мое имя, – вспомнил Ривз.

Кадр из фильма “Матрица”

Разумеется, молодой Киану засомневался и решил попробовать имя Темплтон.

Ну, и я подумал: “Что ж, хорошо, и какое же у меня будет имя?”. И меня осенило: “Буду Темплтоном“.

Однако этот псевдоним не прижился, и вместо имени Киану начал использовать свои инициалы (К.С. Ривз).

Потом, на прослушиваниях, когда меня вызвали, я даже не сразу реагировал. Поэтому я вернулся к своему агенту и сказал: “Нет, имя я сменить не смогу”.

Несколько дней назад Киану Ривз дал редкий комментарий об отношениях с женой Александрой Грант. В новом интервью изданию People его попросили вспомнить последний раз, когда он был по-настоящему счастлив. И, разумеется, актер привел в пример вечер, проведенный с возлюбленной.

Кадр из фильма “Джон Уик 2”


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