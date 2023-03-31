Мнение: Почему экономика США обречена

Банковский кризис, обесценивание доллара, износ инфраструктуры и прочие язвы американской экономики выглядят страшно, однако в перспективе 15-20 лет их вполне можно было бы преодолеть. Для этого следовало бы сильно понизить уровень жизни в США, отменить пенсии с пособиями и принять ещё несколько непопулярных решений.

Катастрофа в том, что у американской экономики есть беда и посерьёзнее вот этих, очевидных. Эта беда — отход от традиционных ценностей, таких как религия, семья или патриотизм (ссылка). Американское общество становится аморальным и, следовательно, живущим одним днём. В нём начинает доминировать идея «отнять и поделить».

Свежая новость — в штате Южная Каролина приняли закон, запрещающий иностранцам из пяти стран покупать недвижимость. Более конкретно, речь идёт про Китай, Россию, Кубу, Иран и КНДР (ссылка). Аналогичные законы принимают сейчас и в других штатах (пример). Протолкнувший закон сенатор говорит так:

Нам нужно заглянуть внутрь этого деревянного коня, прежде чем мы впустим его в ворота. И некоторые страны дали нам больше поводов заглянуть внутрь деревянного коня, прежде чем мы впустим его в ворота. Конкретно эти пять [стран] дали нам повод для более пристального изучения и немного большей обеспокоенности.

Такие законы являются мощнейшим двухкомпонентным ядом для экономики США. Во-первых, они попирают основную идею капитализма, согласно которой собственность должна быть защищена. С точки зрения инвестора, нет смысла вкладываться в страну, в которой тебя в любой момент могут поразить в правах. При этом оправдания в духе «мы же не отбираем старую собственность, только запрещаем покупать новую», не работают — как минимум по той причине, что закон рубит на корню все планы на развитие бизнеса, которые у инвесторов могли быть, и так как он фактически принуждает их избавляться от своей собственности по бросовой цене, пока её окончательно не отобрали.

При этом речь идёт не только о русских с китайцами, хотя и наш уход станет серьёзным ударом по экономике США, но и о саудитах, которые явно следующие на очереди, и об индийцах, и о немцах с японцами, и даже о самих американцах. Вкладывать деньги в экономику, которой управляют шариковы, можно только в одном случае — когда есть надежда на огромный доход, то есть на те самые 300% прибыли, про которые сами социалисты и вспоминают при каждом удобном случае. Так как экономика США сейчас разваливается, и большая её часть работает или в минус, или в ноль, это означает, что вкладываться в США по-крупному имеет смысл теперь только в криминальные схемы — в воровство из бюджета, например.

Это был первый компонент яда, удар по институту частной собственности. Вторая часть проблемы заключается в том, что экономика США заточена под вытягивание ресурсов из планеты, под международное «сотрудничество», сливки с которого до последнего времени снимали американцы. Гонения на иностранцев рано или поздно приведут к закономерному итогу, то есть к уходу иностранных капиталов и закукливанию американской экономики в своих границах.

Для какой-нибудь другой страны — вот для России, хотя бы — это не стало бы критической проблемой. Мы вполне можем жить на свои, производя основные товары самостоятельно, и закупая недостающее по честной рыночной цене. Для Америки отказ от политики паразитизма станет катастрофой, так как за последние десятилетия жить на свои США уже разучились. Пойдёт цепная реакция — американцам придётся обеднеть как минимум в 10 раз, прежде чем они достигнут точки, на которой смогут честно конкурировать с китайцами и индийцами.

В принципе, оно бы и ничего — земли в США много, так что у них хватит мозгов избежать трагедии коммунизма, никто с голода в Америке не умрёт. Однако столь сильное и резкое снижение уровня жизни неизбежно приведёт к социальному взрыву, до предела обострив внутренние конфликты, которые и сейчас-то уже искрят. Я не уверен, что американцам удастся пережить подступающий кризис, избежав распада страны или гражданской войны.

Собственность нужно уважать, это азы. Не потому, что она священна — на этот счёт можно вести долгие дискуссии — а потому, что без уважения к собственности современная экономика быстро деградирует к африканскому уровню, то есть к уровню полуголодной нищеты. Американцы собственность уважать перестали, это факт. Что же, теперь остаётся только подождать, когда американцам придётся столкнуться с неизбежными последствиями своих плохих решений.