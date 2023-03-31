Чтобы выглядеть и чувствовать себя современно и стильно: 10 идей стрижки пикси-боб для женщин в возрасте

С возрастом рекомендуется делать более короткие стрижки, поскольку они позволяют выглядеть моложе. Один из удачных (и самое главное, актуальных в нынешнем сезоне) вариантов — пикси-боб. Эта прическа делает образ более молодежным и в то же время стильным и элегантным.

Рассматриваем десять наиболее красивых вариантов данной стрижки.

Градуированный с косой челкой

Современно и женственно выглядит градуированный пикси-боб с асимметричной косой челкой. Благодаря боковому пробору удается смоделировать форму лица, сделав его более овальным. Длинная челка скрывает морщинки на лбу. Это хорошее решение для тех, у кого тонкие волосы. Градуировка добавит прикорневого объема и сделает прическу пышнее.

Многослойный

Еще одна интересная вариация при наличии тонких и не слишком густых волос. Многослойность в теменной зоне делает стрижку более объемной. Легкий творческий беспорядок на голове придает образу больше озорства, живости. Особенно стильно смотрится многослойный пикси-боб с осветленными кончиками или с мелированием.

С текстурированными кончиками

Техника создания данной стрижки предполагает, что кончики волос срезаются не ножницами, а с помощью острой бритвы. Благодаря этому концы взмывают вверх, делая прическу более «лохматой». Окрашивание бэбилайтс позволит сделать красивые блики. Благодаря им прическа выглядит объемнее и пышнее.

В розовом цвете

Кто сказал, что с возрастом не следует прибегать к экстремальному окрашиванию? Действительно, неоновые яркие оттенки будут неуместны, а вот нежная пастель — отличный вариант для создания самобытного и современного образа. Романтично и женственно смотрится пикси-боб в розовом цвете.

Платиновый пикси-боб на вьющиеся волосы

Пикси-боб далеко не всегда предполагает четкие контуры и геометрические заостренные линии. Эта же стрижка симпатично и мило смотрится на вьющихся волосах. Завитки платинового оттенка делают образ более благородным и роскошным. Такое окрашивание — прекрасный способ перестать комплексовать и переживать по поводу седины.

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Без челки с боковым пробором

Это новый способ осовременнить традиционный боб. Возможно, будет сложновато укладывать прядки так, чтобы они образовывали нечто вроде арки над лбом, но результат того стоит. Визуально такая прическа удлиняет, вытягивает лицо, что является подходящим вариантом для круглолицых женщин.

Трапециевидной формы с ровной челкой

Это хороший вариант для представительниц прекрасного пола с ровными и прямыми от природы волосами. Прямая челка, ниспадающая на лоб, скроет «гусиные лапки» вокруг глаз, а также морщинки на лбу. Трапециевидная форма стрижки позволит сделать современный лук (смотрите на главном фото в начале статьи). Окрашивание «соль с перцем» в данном случае как нельзя уместно.

С боковым пробором и длинной челкой

Такую стрижку смело могут делать обладательницы ровных и прямых от природы волос. Чтобы прическа выглядела более стильной и современной, рекомендуется сделать «рваные» кончики с помощью острой бритвы.

Единственный нюанс такой стрижки — необходимость регулярно посещать парикмахера для коррекции формы. Если волосы будут отрастать и их не срезать вовремя, прическа не будет смотреться так эффектно, как хотелось бы.

Рваный пикси-боб

Обладательницы густых волос могут присмотреться к данной стрижке. Особенно эффектно смотрится рваный пикси-боб на осветленных волосах. В этом сезоне в моде не только платиновый, но также и медовый оттенок.

Острый пикси-боб

Это стрижка длиной до подбородка. От боба здесь характерная особенность в виде заостренных кончиков на прядях по обе стороны от лица. От пикси — многослойность в теменной зоне.