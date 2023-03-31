Пользователи iPhone теперь смогут «прочувствовать» новые смартфоны Samsung

Samsung усовершенствовал функциональность веб-приложения Try Galaxy для iPhone. Это позволит “превратить” телефоны Apple в гаджеты на базе Android. Samsung объявил об этом на своем сайте.

Пользователи iPhone теперь могут опробовать новое веб-приложение Try Galaxy, которое позволяет ознакомиться с функциями и возможностями телефонов Samsung Galaxy S23. Среди новых функций – обновленные возможности камеры и программное обеспечение для редактирования фотографий. Веб-приложение может оказаться очень полезным для владельцев iPhone, которые хотят перейти на смартфоны Samsung.

Для доступа к Try Galaxy на iPhone 7 и более новых моделях можно использовать браузер Safari.