 

Французский профсоюз штрейкбрехеров объявил о забастовке

31.03.2023, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне продолжающихся антиправительственных протестов во Франции, вызванных проведением пенсионной реформы, республиканский профсоюз штрейкбрехеров объявил о забастовке.

Как указано в официальном заявлении, основанием стало нарушение интересов штрейкбрехеров. Правительство Пятой Республики использует насильственные методы по отношению к протестующим, тем самым запугивая потенциальных стачечников, что приводит к падению спроса на труд штрейкбрехеров.

Представители профсоюза отметили, что забастовка продлится до тех пор, пока не будут выполнены необходимые действия для защиты интересов нарушителей стачек. Так, они требуют от правительства принятия в большей мере антисоциальных законов, которые могут поспособствовать расширению масштабов протестов, а также отказа от подавления протестующих, что должно спровоцировать ещё большую потребность в услугах штрейкбрехеров.

Правительство Франции пока никак не прокомментировало названные требования.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.23 / Мнение: Китайский шар

20.07.22 / Елена Зеленская и Джилл Байден обулись в цвета флага Украины

21.03.22 / Мнение: Безжалостный удар агрессора по мирному торговому центру

09.06.21 / Ученые разрабатывают «эволюцию», чтобы раскрыть силу эволюции для улучшения инженерной биологии

31.05.22 / Чего ждать от июня: Таро-прогноз на первую неделю месяца

25.08.21 / С наступлением холодов хочется уюта и тепла: какая верхняя одежда будет в тренде осенью и зимой

28.08.20 / Для проведения парада 2 сентября Лукашенко объявил всеобщую мобилизацию

30.03.22 / Три стадии развития инопланетных цивилизаций

30.10.20 / Скандалы: «Сбои нарастают лавинообразно»

12.05.21 / «Патриотов нужно растить с детства»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика