Французский профсоюз штрейкбрехеров объявил о забастовке

На фоне продолжающихся антиправительственных протестов во Франции, вызванных проведением пенсионной реформы, республиканский профсоюз штрейкбрехеров объявил о забастовке.

Как указано в официальном заявлении, основанием стало нарушение интересов штрейкбрехеров. Правительство Пятой Республики использует насильственные методы по отношению к протестующим, тем самым запугивая потенциальных стачечников, что приводит к падению спроса на труд штрейкбрехеров.

Представители профсоюза отметили, что забастовка продлится до тех пор, пока не будут выполнены необходимые действия для защиты интересов нарушителей стачек. Так, они требуют от правительства принятия в большей мере антисоциальных законов, которые могут поспособствовать расширению масштабов протестов, а также отказа от подавления протестующих, что должно спровоцировать ещё большую потребность в услугах штрейкбрехеров.

Правительство Франции пока никак не прокомментировало названные требования.

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