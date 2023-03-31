 

“Это случилось”: Катя IOWA впервые стала мамой

31.03.2023, 16:30, Разное
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Певица Катя IOWA (настоящее имя — Екатерина Иванчикова) взбудоражила фанатов еще сегодняшним утром, когда опубликовала в своих сторис загадочное послание:

Случилось. 8:19, – написала звезда, не сообщив никаких подробностей.

А спустя несколько часов Катя выложила в своем блоге и первые фото из родильной палаты. Потому теперь сомнений не остается: сегодня певица впервые стала мамой. На трогательных снимках она держит на руках новорожденного младенца, чей пол пока не раскрывает, и целуется с возлюбленным, гитаристом IOWA Леонидом Терещенко.

Когда на меня положили этот маленький комочек, мы просто пролежали вместе 6 часов, – поделилась радостью Катя. – Мы родили человека! В шоке, мы в шоке!

О беременности исполнительницы хита “Маршрутка” стало известно осенью прошлого года. К слову, первым об интересном положении звезды эксклюзивно сообщил HELLO!. Певица снялась для ноябрьской обложки в откровенном наряде, демонстрирующем растущий живот. Чтобы забеременеть, она проходила различные необычные практики:

Перед беременностью я проходила различные практики — даосские, энергопение. Это как йога, только для женщин, работа с диафрагмой, возможность познать свой организм. В книге Джулии Кэмерон “Право писать” увидела фразу — “тело мудрее, чем наш мозг”. И на протяжении последних трех лет убеждалась в этом. Работала с телесно-ориентированными психотерапевтами, кинезиологами, – рассказала она тогда.

Катя IOWA и Леонид Терещенко вместе уже более 10-ти лет. Сейчас они живут в Санкт-Петербурге. Пара не торопилась с расширением семьи, занимаясь карьерой, причем довольно успешно. Кстати, в начале марта мы публиковали эксклюзивное совместное интервью тогда еще беременной Кати и ее мамы Нины Васильевны. Честный диалог на тему материнства читайте здесь.


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