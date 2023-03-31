 

Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Ксения Собчак и другие звезды на премьере сериала “Актрисы”

31.03.2023, 16:30, Разное
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Накануне, 30 марта, в столичном киноцентре “Октябрь” состоялась светская премьера нового сериала Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой “Актрисы”, рассказывающего о жизни вымышленного театра и его обитателей.

Мероприятие посетило множество звездных гостей, в том числе создатели и актеры шоу: Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Анастасия Красовская, Алексей Макаров, Ольга Филипук, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова с мужем, Александр Петров, Кристина Асмус, Елена Крыгина, Игорь Верник, Алена Долецкая, Павел Деревянко и многие другие.

Первые эпизоды “Актрис” уже доступны к просмотру подписчикам онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Wink.

Федор Бондарчук и Паулина АндрееваСветлана ХодченковаАлексей МакаровАнастасия КрасовскаяКсения СобчакНаталья Чистякова-Ионова с мужем Александром ЧистяковымСергей ГилевЕлена НиколаеваЕлена КрыгинаАлексей ГуськовАлександр ЦыпкинАлександр Петров, Клим ШипенкоАлена Долецкая, Павел ДеревянкоЕлена ЗахароваАнна СнаткинаАнна НевскаяМария ШумаковаЛюбовь ТолкалинаКристина АсмусКонстантин КрюковКатя КабакИгорь ЗолотовицкийИгорь ВерникЯнина СтудилинаСабина АхмедоваРената ПиотровскиПолина ПушкарукОльга МакееваОльга Ломоносова


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