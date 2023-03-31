Мнение: Работа в виртуальной реальности, расширение Яндекса и изучение семейной истории

1. Подробная статья на Ви-Си об опыте частичного переселения программиста в виртуальную реальность, с обзором технологий и методов, плюсов и возможных минусов. Цитирую из начала статьи (ссылка):



В апреле 2019 года физик-технолог и программист Пол Томлинсон начал работать в виртуальной реальности (VR): он проводит в ней 40–50 часов в неделю — по 8–10 часов ежедневно.

За два с половиной года Томлинсон не раз сталкивался со скепсисом в адрес VR-технологии, но в корне с ним не согласен. Мир видел множество проектов, которых, казалось, ожидал провал: Xbox, iPod, Microsoft Surface, Spotify, Nintendo Switch, криптовалюты.

Большинству требовались доработки, а человеку — время, чтобы привыкнуть. Но все они в конечном счёте увенчались успехом, пишет программист. Так и VR: пока что технология нужна и подойдёт не всем, зато в будущем может стать незаменимой.

Непосредственная работа Томлинсона никак не связана с VR — он занимается «старым добрым программированием» и разработкой информационных систем. <…>

В работе Томлинсон использует привычные для офисной среды программы: продукты от Google, видеочат Zoom, рабочий мессенджер Slack, текстовые и табличные редакторы, а также комплекс ПО для разработки.

«Пользуюсь я самым обычным ноутбуком — в целом достаточно мощным, но не игровым. Его основные технические характеристики вообще не особо соответствуют стандартным требованиям VR.» – Пол Томлинсон.

Впрочем, VR-среду генерирует не сам компьютер, а приложение Immersed. Именно оно, по словам программиста, «кодирует содержимое экрана в видеопотоки и передает их на VR-гарнитуру через Wi-Fi». Частотный диапазон у его роутера составляет 5 ГГц, поэтому передача информации в среднем занимает около 0,003 секунды — неощутимое для человеческого восприятия время.

В качестве VR-системы Томлинсон использует беспроводную гарнитуру Oculus Quest 2: на сентябрь 2021 года она стоит от $300. По словам автора, собственное ПО она запускает почти всегда без помощи ПК. Графика и производительность из-за этого могут ухудшаться, но зато появляется свобода передвижения.

У Томлинсона несколько сохранённых VR-макетов — в зависимости от того, какую задачу нужно решить. Но чаще всего он размещает всего три VR-экрана, поскольку его «концентрация и так на пределе, а поле зрения не безгранично»:

Основной, с разрешением 4:3 — для работы. <…>

Справочный, с разрешением 9:16 — для дополнительных материалов по текущей задаче, а также плеера Spotify.

Коммуникационный, с разрешением 16:9 — для чатов, календаря, документации по коду.

По словам программиста, платформа Immersed поддерживает до пяти виртуальных дисплеев, однако сам он также использует виртуальные «рабочие столы», которые превращают три дисплея в 15. На его основном рабочем экране помещается 66 тысяч символов кода — столько вмещают 4-6 стандартных программных окон.

Управляет системой Томлинсон с помощью стандартной клавиатуры и трекбола — аналога компьютерной мыши. «Перемещать абсолютно все интерфейсы руками как в фантастических фильмах пока что нельзя. Впрочем, я только рад — иначе за день можно здорово утомиться», — рассуждает он.

Клавиатуру в VR-пространстве программист не видит, но потребности в этом у него нет: он печатает слепым методом. Хотя внедрить её при желании в виртуальный мир можно: с помощью специальных трекеров, которые «воссоздают» в нём физическую клавиатуру.

Томлинсон также отказался от традиционного офисного стола, поскольку для работы нужны только клавиатура и мышь. Вместо этого он работает на полу или стоя. Выбор того или иного формата зависит от задачи: будь то проверка почты и чтение документации или же написание кода. А если ему нужно быстро набросать схему или отдохнуть, он всегда может убрать VR-дисплеи и запустить дополнительные приложения: например, «рисовалку» или онлайн-гольф.

Звучит неплохо, но я пока что подожду. Меня не устраивает ни разрешение современных шлемов, ни их вес. Двадцать лет назад я по той же причине предпочитал старые добрые двухмерные игры трёхмерным: на заре технологии 3D выглядело просто ужасно.

2. Яндекс идёт теперь ещё и в ЮАР — но не как поисковая система, а как такси и доставка еды (ссылка). Полагаю, откроется нормально, так как такси и доставка Яндекса, цитирую, «работает в более чем 600 городах 20 стран мира, включая Анголу, Азербайджан, Боливию, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир, Финляндию, Гану, Израиль, Норвегию, Сенегал и Замбию».

Если учесть, что европейских колонизаторов в Африке не любят (и есть за что), а Россия, наоборот, помогает региону с продуктами и с безопасностью, перспективы у нашей айти-корпорации отличные.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, чем полезно увлечение историей своей семьи. Цитирую из начала поста (ссылка):

Быстро разбогатевшие люди часто увлекаются генеалогией, иногда даже в карикатурных формах — выводя воображаемое родство с императорами прошлых веков или покупая британские титулы на распродажах. Сейчас в России такое встречается пореже, демократические перемены XX века взяли своё, а вот раньше вымышленные благородные предки были такой же приметой нувориша, как малиновые пиджаки у «новых русских».



И всё же изучение истории своей семьи — увлечение, над которой я смеяться не буду. Это хорошее и полезное дело, сразу по нескольким причинам…