Ботильоны и босоножки с ремешками: 10 типов обуви, которую не стоит носить с легинсами

Легинсы являются достаточно интересным и эффектным предметом гардероба, который хорошо сочетается со многими вариантами одежды и обуви. Эти эластичные брюки уже вышли за пределы спортзала и стали стильным заявлением. Сейчас такая одежда в моде. Чтобы создать максимально привлекательный образ, стоит правильно подобрать обувь, чтобы она красиво сочеталась вместе с легинсами. Вот несколько вариантов обуви, которую не стоит носить вместе с легинсами.

Туфли на каблуке с закрытым носком

Такая обувь помогает совершенно любой наряд поднять на новый уровень. Туфли с закрытым носком создают иллюзию более длинных ног. Однако с легинсами такая обувь смотрится не слишком привлекательно.

Поскольку легинсы облегают тело и имеют зауженный крой, туфли с закрытым носком могут несколько исказить пропорции. Если же все это сочетать вместе с блузой, свитером или топом, то весь создаваемый образ может стать довольно громоздким.

Вместо этого стоит надеть обувь на каблуках с открытым носком. Это будет выглядеть более стильно и привлекательно.

Туфли и ботинки на платформе

Несмотря на то что некоторое время такая обувь была в тренде, сейчас она уже отошла на второй план. Кроме того, туфли на платформе смотрятся достаточно странно в сочетании с легинсами, так как они визуально утяжеляют нижнюю часть ног.

Если хочется создать хороший гардероб, неподвластный времени, то стоит приобрести пару туфель на плоском ходу с открытым носком.

Ботильоны

Это еще одна модная и стильная вещь в гардеробе каждой женщины. Ботильоны в ближайшее время точно никуда не денутся. Однако, прежде чем сочетать легинсы с такой обувью, нужно хорошо подумать и отдать предпочтение другим вариантам. Все это по причине того, что ботильоны визуально обрезают ногу.

Отличным решением станут сапоги до колена. Они имеют больше преимуществ, чем ботильоны. Сапоги могут поднять наряд на новый уровень. Кроме того, они придают образу элегантность и привлекают к себе внимание.

Босоножки с ремешками

Это популярный выбор для теплых дней. Однако это совсем не та обувь, которую можно носить с легинсами. Вместо этого стоит отдать предпочтение другой обуви, чтобы создать стильный и максимально простой образ.

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Хорошо будет смотреться простая обувь на плоском ходу, с ремешками вокруг лодыжки. Если же хочется создать довольно интересный и неформальный образ, то хорошим решением станут сандалии-гладиаторы.

Спортивные кроссовки

Спортивные кроссовки вместе с легинсами смотрятся не слишком интересно и креативно. Если хочется привнести изюминку в свой образ, нужно постараться мыслить нестандартно.

Если хочется чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть стильно, то все же можно надеть кроссовки с легинсами. Однако стоит помнить о том, что обувь должна быть модной, с дополнительными оригинальными и эффектными деталями. Например, отличным решением станет массивная подошва, текстурированный верх или же яркие шнурки. Стоит немного поэкспериментировать с обувью.

Сандалии с тонкими ремешками и вьетнамки

Если носите легинсы, то не стоит сочетать их вместе с сандалиями с тонкими ремешками и вьетнамками.

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Отличным решением станет простая и повседневная обувь, выполненная в спортивном стиле. Такая обувь помогает придать образу несколько неформальный, но при этом довольно интересный и стильный вид.

Также интересным вариантом станут лоферы. Они не только удобные, но также на протяжении длительного времени остаются в тренде.

Если хочется поднять свой образ на новый уровень, то стоит выбрать кожаную обувь с большой пряжкой.

Резиновые сапоги

Если на улице не идет проливной дождь и вы не находитесь в сельской местности, то лучше всего подобрать другой вариант обуви для ношения вместе с легинсами.

Несмотря на то что ребристая подошва и водонепроницаемый материал являются довольно удобными и функциональными, лучше всего выбирать лакированную обувь. Это поможет обеспечить больше стиля.

Если все же хочется надеть резиновые сапоги, то лучше всего выбрать довольно интересные и креативные варианты, например с оригинальным каблуком или яркими швами, чтобы добавить образу немного изысканности.

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Резиновые шлепанцы

Это один из самых классических стилей, которые можно себе только представить в сочетании с легинсами.

Однако лучше всего выбрать кожаную обувь на плоском ходу. Это поможет добавить образу дополнительную элегантность и привлекательность.

Также отличным решением станет выбор балеток с ремешком, который красиво облегает подъем стопы. Это поможет сделать образ более элегантным и роскошным.

Слипоны

Это беспроигрышный вариант, если носите легинсы, но при условии того, что вам нравится спортивный шик.

Если же нет и хочется выглядеть более привлекательно, то стоит выбрать для себя мокасины. Также отличным решением станут лоферы, уже упомянутые выше. Это позволит создать более элегантный образ, который хорошо подойдет как для повседневной носки, так и для офиса.

Клоги

Клоги – обувной тренд и шикарный выбор для поклонников скандинавского стиля. Хотя они прекрасно сочетаются с расклешенными джинсами и брюками свободного кроя, они не очень подходят к легинсам. Поскольку легинсы и без того очень повседневны, эта обувь только делает ваш наряд более неформальным. Вместо этого выберите высокие сапоги до икры для изысканного вида.