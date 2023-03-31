 

Во Франции арбитрам запретили делать паузы в матчах для игроков-мусульман

31.03.2023, 15:45, Разное
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Французская федерация футбола (FFF) запретила судьям делать паузы во время матчей в Рамадан для спортсменов-мусульман. Об этом пишет RMC Sport.

Важно отметить, что эти паузы не соответствуют уставу FFF. В заявлении организации говорится, что она выступает против любых политических, идеологических или религиозных высказываний и выражений.

Ранее 21 марта Sky Sports сообщил, что арбитров матчей английской Премьер-лиги попросили предоставлять перерывы для игроков-мусульман во время вечерних матчей лиги. Игроки, исповедующие ислам, смогут в это время употреблять жидкости, специальные энергетические гели и другие добавки. Российский футбольный союз позже также выразил готовность обсудить возможность создания соответствующих пауз на территории России.

Рамадан 2023 начнется на закате 23 марта и завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам. Мусульманам в этот период запрещено есть и пить в течение светового дня.


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