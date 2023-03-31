 

Самые высокие цены на техобслуживание «Москвич 3» у дилеров Санкт-Петербурга

31.03.2023, 15:45, Разное
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По данным “Газеты.Ru”, стоимость как “нулевого”, так и первоначального обслуживания “Москвича-3”, сильно варьируется в зависимости от того, где вы находитесь в России. По словам дилеров, разница в ценах между Москвой и небольшими городами составляет до 46%.

Московский официальный дилер “Москвич”, рассказал ,что ТО-1 и ТО-0 имеют одинаковую стоимость и составляют 11,4 тыс. рублей каждое. У официального дилера в Воронеже ТО-0 стоит 6,2 тыс. рублей (что на 46% меньше, чем в Москве), а первое – 9,7 тыс. рублей (15%).Дилеры “Москвича” из Кемерово требуют те же 6,2 тыс. рублей за нулевое техобслуживание (минус 46%), а первое оценивается у них в 10,3 тыс. рублей (-10%) за автомобиль с механической коробкой передач и в 9,7 тыс. рублей (-15%), если у него вариатор.

В Самаре за нулевое техническое обслуживание “Москвич-3” просят 9,1 тыс. рублей, что на 20% меньше, чем в столице. За первое берут около 12-14 тысяч рублей.

При достижении автомобилем 3000 км пробега или через три месяца после покупки автомобилю положено нулевое ТО. ТО-1 необходимо проводить после 10000 км пробега или через год после приобретения машины.

По словам эксперта дилерского центра в Санкт-Петербурге, стоимость обслуживания Москвича ТО-1 составляет от 12-15 тыс. рублей. Дилер в Краснодаре заявил, что оба ТО стоят 11,4 тыс. рублей.


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