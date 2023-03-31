Скандалы: «У вас модуль не тот!»

Банды лжеэнергетиков обкрадывают доверчивых граждан

В почтовый ящик свалилось очередное «письмо счастья» от энергосбытовой компании. Уведомляют, что мои автоматические выключатели безнадежно устарели, пожар угрожает всему подъезду! Одинаковые бумажки пришли всему дому. Торопят, дают всего 30 дней на замену. Раз так, срочно звоним нашим доброжелателям.

Разводилово нацелено, конечно же, на пожилых людей. Большинство из них очень пугаются и нервничают из-за бумажек со словами «задолженность» или «нарушение». А уж целая ссылка на Постановление Правительства РФ безапелляционно отсекает все сомнения.

Филькина грамота стилистически подделана под уведомление от «Мосэнергосбыта», только вот название другое – созвучное: «Московская электросетевая компания».

В углу «уведомления» нарисован логотип, и он почти идентичен логотипу реального «Мосэнергосбыт». Проставлена «печать» и «подпись» синего цвета, штрихкод, штамп якобы о том, что письмо это ПОВТОРНОЕ. Слово «ПОВТОРНОЕ» кричит капслоком и красными чернилами, очевидно, запугивая получателя перспективой суда.

Чего, собственно, хотят мошенники-спамеры?

«Доводим до Вашего сведения, что по результатам проверки контролером было выявлено, что ваши автоматические выключатели модель АЕ 1031 имеют признаки технического несоответствия, согласно п. 20 постановления правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290 ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2020г.», — написано в уведомлении.

Далее – призыв к действию: «Рекомендуем вам произвести замену автоматических выключателей в 30-дневный срок с момента обнаружения признаков выхода из строя во избежание пожароопасной ситуации. Согласовать дату и время прихода электрика, получить консультацию по замене автоматических выключателей можно по телефону электромонтажного отдела 8 (495)281-51-14».

На уведомлении стоит «печать», как минимум, без степеней защиты, без указания организационно-правовой формы и государственного регистрационного номера организации. Подписывает бумажку-угрозу псевдоконтролер Васильев А.Н.

По имитации названия, по странной печати и по орфографическим ошибкам в принципе понятно, что орудуют аферисты.

Но пожилым доверчивым людям эти тонкости совсем не очевидны.

Звоним по указанному номеру под видом жителя.

Трубку снимает сотрудница «Московской электросетевой компании», представляется Натальей.

Женщина уверена — из-за моих неисправных автоматических выключателей в доме создается пожароопасная ситуация, конечно же, их нужно немедленно заменить. Цена вопроса – 4500 рублей.

Наталья спрашивает адрес, делает паузу, изображает поиск по базе и радостно заявляет, что щитовой осмотр по моей квартире был произведен 14 марта. Всё-таки суперспособности у всех служащих в этой компании!… Провели проверку щитка по несуществующему и никогда не существовавшему адресу! (я назвала вымышленный, такого в Москве нет).

Но, о счастье, как раз сегодня рядом с этим несуществующим адресом работает их электрик Алексей Астахов, и он готов подъехать по моей заявке, вот же повезло, в течение часа.

Задаю вопрос – как же так их специалисты могли проводить щитовой осмотр 14 марта, если мой щиток находится в тамбуре на две квартиры, запертом отдельной дверью. Соседи горячо уверенны, что никакого электрика последние полгода точно не было, да и я его в глаза не видела.

Наталья теряется: «Не знаю, у нас пометка, что был».

— Все работы, естественно (!) согласованы с городскими службами, — продолжает Наталья

— С «Мосэнергосбытом»?

— Разумеется, с «Мосэнергосбытом».

— Но вы же по-другому называетесь.

— Всё согласовано.

— Наталья, вы понимаете, что вы сейчас действуете в составе преступной группы и, когда придет время, вам будут вменять мошенничество крупных размеров, срок будет большой.

— Пошла на … , — посылает Наталья конкретно на три известные буквы и вешает трубку.

Такт. Выдержка. Клиентоориентированность.

Советские автоматы АЕ1031 в многоквартирных домах действительно постепенно начинают устаревать. Однако аналогичный автомат ABB стоит в диапазоне 250-500 рублей за штуку (за три счетчика — максимум 1500 рублей) + работа мастера максимум по рынку 1000 рублей, итого не больше 2500 рублей. Но «Московская электросетевая компания», судя по отзывам уже пострадавших людей, ставит менее качественные автоматы TDM-электрик, причем замена автоматов занимает максимум 10 минут, а свет в квартире после этого появляется даже без подключения автомата!

«Фишка в том, что на фото видно, что автоматы отключены, в то время как свет в квартире есть. Электрик с управляющей компании подключил нашу квартиру напрямую к сети без вводного автомата, а новый чудо-электрик («Московской электросетевой компании») просто пришел, снял старый автомат и тупо на его место поставил новый, не удосужившись даже его включить», — пишет один из обманутых компанией.

Псевдоэлектрики таким образом создают уже нешуточную угрозу пожара.

Но это еще не самый худший исход, какой может быть в историях с заменами автоматов и счетчиков. Многие злоумышленники используют искусственно накрученный страх лишь как предлог для дальнейшего обмана граждан. Проникают в квартиры к пенсионерам, после чего те лишаются своих накоплений и ценностей.

«Профилактика окон», «газовые проверки», «счетчики воды». Арсенал аферистов-«коммунальщиков» безграничен.

Самое удивительное, что уж после нескольких крупных хищений у пенсионеров не составляет большого труда установить ходивших на вызвы «электриков» по подъездным камерам. Можно сделать контрольную закупку, поймать «операторш», также обслуживающих интересы преступной сети.

Кого-то время от времени, кстати, задерживают. Но голова Змея Горыныча продолжает чувствовать себя вольготно. Годами компания работает по одним и тем же лекалам, не меняя даже рабочие телефоны и шаблоны уведомлений. Жертвами становятся самые незащищенные слои общества – проживающие одни пожилые люди.

Вот только несколько криминальных сводок:

28 ноября 2022 года московская полиция сообщила о задержании троих лжеэлектриков. От действий 38-летнего организатора и его соучастников – 48-летней женщины и 43-летнего мужчины в Северо-Западном округе Москвы пострадали пять человек, в том числе люди пожилого возраста.

«Злоумышленники под видом сотрудников известной энергосбытовой компании сообщали гражданам о необходимости замены якобы сломавшихся у них автоматов и устаревших электросчётчиков. Аферисты убеждали, что новые приборы учёта электроэнергии имеют обязательную функцию дистанционной подачи показаний.

Потерпевшие, доверившись незнакомцам, соглашались на установку и оплачивали услугу. В итоге, подельники заменяли устройства в распределительных щитах на более дешёвые и низкого качества, при этом называя цену, превышающую их реальную стоимость. Позже граждане осознали, что их обманули, и обратились в полицию. Общий материальный ущерб превысил 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

9 марта 2021 года в Юго-Восточном округе Москвы задержаны двое 31-летних мужчин, похитивших у 83-летней пенсионерки портфель со 120 тысячами рублей.

Представившиеся электриками проходимцы зашли в квартиру пожилой женщины, осмотрели приборы и порекомендовали установить стабилизатор напряжения. Помимо взимания платы за услуги (которые, кстати, оказаны не были) мужчины прихватили с собой и портфель, в котором пенсионерка хранила денежные средства, телефон и документы. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Через некоторое время оперативники задержали этих воров в Тверской области. «Установлено, что злоумышленники, не являясь электриками, ввели в заблуждение заявительницу. В процессе общения подозреваемые увидели, откуда пенсионерка достаёт деньги и, не осуществив никаких работ, взяли с пенсионерки оплату и похитили портфель с наличностью».

25 февраля 2021 года опять же в Юго-Восточном округе и Северо-западном кругах столицы сотрудники отдела Экономической безопасности и противодействия коррупции задержали восемь участников группы, подозреваемых в мошенничестве на тему с «электрическими счетчиками».

Две фирмы зарегистрировал на себя уроженец Магаданской области. «Названия были созвучны наименованиям организации, являющейся поставщиком электроэнергии на территории Московского региона».

У этой банды при обыске даже изъяли специализированную одежду, бейджи и удостоверения установленного образца.

«Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Они подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним домой. Представляясь работниками энергетической компании, злоумышленники сообщали о неисправности оборудования, установленного в электрощите на общеквартирной площадке. При этом подозреваемые заранее приводили данные электроприборы в негодность (!). В случае отказа от установки они грозили доверчивым гражданам штрафными санкциями (!!). Работа лжеэлектриков оценивалась от 6 до 21 тысячи рублей за каждую услугу, что многократно превышает среднюю рыночную стоимость», — сообщает МВД.

Во всех таких делах злоумышленникам вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. Но вот незадача: большинству обвиняемых избирают меру пресечения в ВИДЕ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ. Люди до суда остаются на воле, а к моменту приговора срок назначенного наказания может закрываться уже отбытой мерой пресечения. В простонародье это называется «почти что оправдали».

Парадокс всей ситуации в том, что всё электросетевое оборудование, находящееся за пределами вашей квартиры – относится к общедомовому имуществу, а значит ремонтируется и заменяется за счет управляющей компании. Рабочие обслуживающих организаций приезжают и устраняют аварии и повреждения по заявкам за 0 рублей и ноль копеек Ровно как и водоснабжение и водоотведение, вся сантехника, находящаяся за вашим вентилем, то есть на общедомовых стояках – общедомовое имущество. Все аварийные и ремонтные работы вы уже сто раз оплатили авансом. Замена неисправного/непригодного/устаревшего оборудования предусмотрена договорами на обслуживание, которые вы оплачиваете, ежемесячно внося плату за общедомовые нужды. Иначе говоря, техобслуживание ОДН входит в стоимость проданной вам электроэнергии, тепла, воды.

Анастасия Гребенюк, юрист:

— На основании ст. 543 Гражданского кодекса РФ энергосбытовая организация действительно обязана обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергосетей, которыми пользуются потребители.

Управляющие компании в свою очередь обязаны организовывать профилактику пожаров от электрооборудования в жилых и общественных зданиях, к этому их призывают Рекомендации МЧС от 07.04.2022. Но одно дело – проверки ресурсоснабжающих и управляющих компаний, и совсем дело — мошенники, орудующие под видом городских служб.

Лучше всего при появлении на вашем пороге любых проверяющих позвонить в вашу управляющую и (или) ресурсоснабжающую организацию по рабочим телефонам (выяснить их нужно заранее, также актуальные контакты указываются на ваших ежемесячных платежках). Не пускайте рабочих в квартиру, пока официальные представители ресурсоснабжающей или управляющей компании не подтвердят проведение в вашем доме заявленных работ. Если проверяющие утверждают, что оборудование необходимо менять ввиду его непригодности, просите протоколы технической проверки, которая это подтверждает. Практически все ремонтные работы общедомового имущества оплачивает управляющая компания!

Если ваша управляющая компания не подтверждает проведение работ, необходимо заявить о мошенничестве в полицию.

Помните, что:

Профилактика соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным проводится не реже 1 раза в 2 года.

Поверка устройств защитного отключения — не реже 1 раза в квартал.

Для других аппаратов защиты рекомендуется проводить проверку не реже 1 раза в квартал.

Проверку состояния термоиндикаторов и термосистем рекомендуется проводить 1 раз в квартал.

Тепловизионную диагностику электрооборудования рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

По результатам проверки обязательно должен быть составлен Технический протокол и отчет. Наличие аттестованного спецоборудования – это только одна составляющая корректно проведенной проверки. Помимо этого, измерения должны проводиться обученными сотрудниками, имеющими право на проведение специальных работ, соответствующую группу по электробезопасности (не ниже III) при работе на электроустановках 1 кВ.

Если указанные работы проводятся чаще или вам не выдают на руки технический протокол, а компетенции рабочих вызывают сомнения – всё это признаки того, что вы могли стать жертвами мошенников.

Расскажите о нюансах проверок своим пожилым родственникам. Постарайтесь, чтобы все проверки и замена оборудования у них в квартирах проводились только силами официальных городских служб и под вашим присмотром.

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”