В Израиле открылся первый съезд Международного движения русофобов

Израиль предоставил площадку для учредительного съезда движения русофобов, открывшегося в это воскресенье.

Изначально мероприятие планировали на субботу, но участники и организаторы согласились с тем, что проводить съезды в этот день по ряду причин не следует.

С приветственным словом на съезде выступил по видео-конференцсвязи Владимир Зеленский.

– В этой ближневосточной стране высоко ценят твёрдую решимость тех, кто противостоит России в отстаивании ею своих законных геополитических интересов и обеспечении своей национальной безопасности, — отметил он, — Благодарим за то, что вы поддерживаете нас, убеждённых русофобов, неистово ненавидящих всё русское.

Открытие форума не осталось незамеченным в российском МИД. Мария Захарова резко осудила недружественный шаг Израиля и проводимую им политику, отметив, что страна стала «прибежищем всех этих пугачёвых, фридманов и прочих абрамовичей, вставляющих палки в колёса». Однако это не помешало избрать исполком международного движения русофобов. Его главой подавляющим большинством голосов избрали Максима Галкина, который пообещал устроить «сущий ад и Израиль».

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