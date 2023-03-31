Барбикор и металлик – самый трендовый микс весны: особенности и идеи модного маникюра

Сейчас снова популярностью пользуются тренды 90-х годов, именно поэтому, в моду возвращается Barbiecore. Этой весной и летом мы будем видеть много розовых оттенков. Очень интересно они смотрятся в комбинации с цветом металлик.

Есть множество различных способов создать стильный и эффектный маникюр с металлическим розовым отливом, чтобы добавить нейл-арту сияющего мерцания.

Вот несколько отличных вариантов маникюра, которые помогают подчеркнуть красоту ногтей и придать и красивое сияние.

Двухцветный маникюр

Чтобы весело поиграть с кончиками ногтей, стоит сделать достаточно интересный и оригинальный двухцветный маникюр. Такой нейл-арт легко повторить самостоятельно.

Для этого нужно покрасить ногти в розовый оттенок. Затем налить немного лака металлического оттенка в тарелку и просто окунуть в него кончики ногтей.

Омбре на ногтях

Можно смешать между собой различные блестящие металлические и розовые лаки. В итоге должен получиться эффект омбре.

По мере перехода от светлых к более темным розовым тонам нужно добавлять больше металлического лака. Чтобы маникюр выглядел еще более очаровательно, стоит добавить дополнительно блестки для создания многослойного нейл-арта.

Если предпочитаете нежный образ, то стоит сделать прозрачное французское омбре, состоящее из розового и блестящего металлика.

Окрашивание с двух сторон

Интересный и оригинальный способ смешивания розового и металлика заключается в окрашивании нижней стороны ногтя, а не только лишь верхней.

Изначально нужно нанести на ногтевую пластину розовый цвет и добавить сверху любимый металлический лак. Затем нанести металлик на изнаночную сторону ногтя, чтобы получить самый настоящий всплеск мерцающего блеска.

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Сделать акцент на металлике

Чтобы сделать такой маникюр, нужно покрасить четыре пальца на руке в розовый цвет, а для безымянного использовать только лишь металлик.

Можно выбрать совершенно любой тон, в частности, такой как золото, серебро, бронза. Чтобы еще больше подчеркнуть мерцание, стоит добавить пару страз.

Легкий и прозрачный

Полупрозрачный маникюр сейчас в моде. Розовый и металлик очень хорошо смотрятся вместе и они просто созданы для того, чтобы сделать красивый и стильный нейл-арт.

Чтобы получить действительно интересный и стильный эффект, нужно начинать с нанесения прозрачного розового лака, а затем добавить металлические блестки.

Добавить красивый блеск

Добавление блесток к маникюру с розовым лаком выглядит просто восхитительно и эффектно.

Изначально нужно начать с нанесения розового лака, а сверху добавить блестки или же окунуть кончики ногтей в блестки, насыпанные на тарелку.

Это поможет добавить красивое яркое сияние. Такой маникюр выглядит действительно восхитительно.

Создать сияющие завитки

Это один из самых интересных способов добавления красивого блеска, который прекрасно сочетается с розовым лаком.

Завитки являются красивым и стильным украшением ногтевой пластины, которое вызывает самое настоящее восхищение. Можно проявить творческий подход, создавая самые различные узоры и красиво сочетая между собой тона лака.