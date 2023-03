Vampire Survivors удостоена премии BAFTA Games Awards 2023

Vampire Survivors победила в номинации “Игра года” премии BAFTA Games Awards 2023. Об этом пояснила газета The Guardian.

Победителями стали также Cult of the Lamb и Elden Ring. За номинацию боролись Marvel Snap, God of War Ragnarok, Stray, Marvel Snap. Vampire Survivors также была награждена статуэткой в номинации “Лучший игровой дизайн”.

God of War Ragnarok получил шесть наград, включая “Лучший актер”, “Лучшая музыка” и “Приз зрительских симпатий”, несмотря на проигрыш в главной номинации.

Vampire Survivors – ролевая игра в жанре экшн, разработанная Лукой Галанте и выпущенная в 2021 году. Она не была популярна на момент выхода, но через год стала вирусной сенсацией. В Steam установлен рекорд одновременной игры с более чем 30 000 пользователей.

Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что сыграл почти 200 часов в Vampire Survivors всего за две недели в 2022 году.