Сужает поры и устраняет «глаза панды»: как использовать гамамелис для здоровья кожи

Современная косметическая промышленность предоставляет женщинам массу средств для поддержания здоровья и красоты волос и кожи. Но многим такие товары не по карману. Да и в натуральности и пользе магазинной продукции некоторые сомневаются. Многие все чаще прибегают к натуральным ухаживающим средствам на основе растений. Гамамелис – кустарник, произрастающий в США, Восточной Азии и на Кавказе, – полезен для кожи. Какими свойствами он обладает?

Успокаивает воспаление

Недаром гамамелис входит в состав тоников, шампуней, кремов, мазей и средств для бритья. Растение обладает противовоспалительными свойствами.

Оно успокаивает раздраженную кожу и уменьшает симптомы экземы.

Заживляет ожоги

Гамамелис помогает справляться с легкими химическими ожогами эпидермиса. Согласно исследованиям средства на основе растения эффективно устраняют небольшие повреждения кожи головы, если они вызваны ультрафиолетовыми лучами или токсическими веществами.

Борется с прыщами

Гамамелис обладает вяжущим действием. Средства на основе растения, например тоник для лица, помогают справиться с угревой сыпью.

Гамамелис содержит танины, которые защищают кожу от свободных радикалов, улучшают ее здоровье и внешний вид.

Сужает поры

С возрастом кожа теряет коллаген, становится менее упругой. А поры расширяются. Гамамелис содержит дубильные вещества. Они нормализуют концентрацию белка в клетках эпидермиса. А также сужают поры, делают кожу более подтянутой. После умывания можно наносить на лицо тоник с экстрактом растения.

Макияж следует накладывать после того, как средство впитается.

Уменьшает раздражение кожи

Оно может появиться после применения скрабов с крупными, жесткими частицами. Чувствительная кожа особенно склонна к покраснению и жжению. Средства на основе гамамелиса уменьшают дискомфорт.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Устраняет темные круги под глазами

Гамамелис обладает противовоспалительным и вяжущим действием. Благодаря этому он устраняет «глаза панды» и улучшает состояние кожи вокруг глаз.

Уменьшает чрезмерную выработку кожного сала

Именно она является основной причиной угревой сыпи. Кожное сало забивает поры. Появляются черные точки, прыщи. Средства для умывания на основе гамамелиса помогают устранить проблему.

Поддерживает здоровье кожи головы

Средства на основе гамамелиса можно применять в качестве вспомогательной терапии при псориазе, себорейном дерматите. Они также помогают устранить перхоть и связанные с ней неприятные ощущения: жжение, зуд.

Перед мытьем волос следует нанести на кожу головы несколько капель средства на основе гамамелиса.

Возможные недостатки

Гамамелис дает хороший эффект при некоторых проблемах с состоянием кожи лица и головы. Он уменьшает воспаление и раздражение. Но, если проблема связана с такими болезнями, как псориаз или экзема, натуральное средство можно применять в качестве дополнительной, но не основной терапии.

Как и любое растение, гамамелис способен вызывать аллергию. Тем, кто склонен к развитию этого состояния, перед применением средств на основе гамамелиса стоит посоветоваться со специалистом.

В целом растение безопасно для эпидермиса. Это не ретинол и не кислоты, которые можно применять только под контролем специалиста. Но основное предостережение заключается в том, что средства на основе гамамелиса надо использовать с осторожностью. Сначала применять их в малых дозах. Ведь аллергические реакции и побочные эффекты – дело индивидуальное. Медики рекомендуют нанести средство на небольшой участок внутренней стороны руки. Подождать пару дней. Если на руке не появилось высыпаний, шелушения или покраснения, небольшое количество средства можно попробовать на лице.

Следует помнить, что эффективность и натуральность растения не равна пользе. А при определенных особенностях эпидермиса, например сухости кожи или розацеа, гамамелис может только ухудшить ситуацию. Как и любую растительную продукцию, средства на его основе надо применять разумно и осторожно.