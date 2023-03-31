Не Авербух: Арзамасова улетела из Москвы с другим красавцем-мужчиной

В Тобольске продолжается Второй открытый Российский фестиваль современного и актуального кино “Алафейская гора”, который при поддержке компании “Сибур”. Но привезли сюда не только хорошие фильмы, но и достойные спектакли. Среди них “Ночь ее откровений” с Лизой Арзамсовой и Оскаром Кучерой.

Правда, до конца не было ли известно, долетит ли до Тобольска Кучера. На недавнем фестивале в Дзержинске Нижегородской области актер не смог выйти на сцену – как тогда говорили, из-за ковида. Но теперь он снова в строю – прибыл на фестиваль из Москвы вместе с Арзамасовой, оставившей на время гастролей мужа-фигуриста Илью Авербуха дома с ребенком. “Он прилетел, он в Тобольске, и вечером выйдет на сцену”, – сообщили “Дни.ру” организаторы “Алафейской горы”.

Некоторое время партнером Арзамасовой в этом антрепризном театральном проекте был Игорь Лифанов, знакомый по сериалу “Бандитский Петербург”. Потом она стала выходить на сцену с Оскаром Кучерой. В итоге у спектакля появились новые смыслы. Смыслы, которые в постановку привнес Оскар Кучера, тоболяки раскроют уже вечером 31 марта.