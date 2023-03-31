 

“Таким меня создал бог”: Бен Аффлек прокомментировал грустные мемы про себя самого

31.03.2023, 12:10, Разное
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Бен Аффлек стал гостем шоу Джимми Киммела. Известный актер назвал “распространенным заблуждением” то, что он слишком часто грустит и выглядит расстроенным на мероприятиях.

У меня очень несчастное лицо, когда я расслаблен. Таким меня создал бог. Не надо меня за это наказывать, — пошутил актер.

По его признанию, он в курсе, что нередко становится главным героем мемов. В начале февраля пользователи стали обсуждать настроение Бена на церемонии вручения премии “Грэмми”. Аффлек был печальным еще до начала церемонии, когда зрители только собирались в зале. Веселее актеру не стало и во время танцев.

27 марта в лос-анджелесском Regency Village Theatre состоялся премьерный показ новой картины “Воздух”, рассказывающей историю сделки великого баскетболиста Майкла Джордана и спортивного гиганта Nike. Бен Аффлек, который наряду с коллегой и другом Мэттом Деймоном сыграл в ленте одну из главных ролей, также выступил режиссером проекта. Разумеется, он не смог пропустить мероприятие, и появился на ковровой дорожке вместе с супругой Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек


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