Фон дер Ляйен предупредила, что позиция Китая по украинскому конфликту определит его отношения с ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала определить «чёткую картину рисков» в отношениях с Китаем, который стремится изменить международный порядок, встав в его центре, пишет The Guardian. При этом, по словам фон дер Ляйен, определяющим фактором для отношений ЕС и Китая станет позиция Пекина относительно конфликта на Украине.



АР

В преддверии визита в Пекин председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС пересмотреть свои дипломатические и экономические отношения с Китаем, пишет The Guardian.

На следующей неделе, в среду, фон дер Ляйен вместе с Эммануэлем Макроном прибудет с визитом в Пекин, после того как президент Франции пригласил её присоединиться к поездке, чтобы они могли выступить единым европейским фронтом. В преддверии визита председатель Еврокомиссии призвала заявила, что Европе необходимо иметь «чёткую картину рисков», так как в последние годы отношения ЕС и Китая стали «более отстранёнными и более сложными».

По её словам, в последнее время Китай расширил свою «политику дезинформации, экономического и торгового принуждения». Фон дер Ляйен предупредила, что страна преследует цель «системного изменения международного порядка», в центре которого был бы Пекин. При этом в альтернативном видении Поднебесной «права личности подчинены национальному суверенитету», а «безопасность и экономика преобладают над политическими и гражданскими правами».

Фон дер Ляйен назвала поводом для озабоченности «серьёзные нарушения прав человека» в Синьцзяне, добавив, что вопрос прав человека станет «ещё одним испытанием того, как — и насколько — мы можем сотрудничать с Китаем».

Впрочем, ради защиты экономических интересов Европы председатель Еврокомиссии призывает страны ЕС сосредоточиться не на отказе от отношений с Китаем, а на «снижении рисков».

Как напоминает издание, в 2019 году Брюссель назвал Пекин одновременно «партнёром», «экономическим конкурентом» и «системным соперником». Европейские чиновники утверждают, что эта оценка остаётся актуальной. Однако фон дер Ляйен, похоже, сделала больший акцент на «системном конкуренте», хотя и высоко оценила роль Китая в недавних международных соглашениях по борьбе с природным и климатическим кризисами.

Тем не менее, фон дер Ляйен фактически разрушила надежды —которые питали некоторые в Брюсселе и Берлине —на возрождение инвестиционного договора с Пекином, переговоры по которому прекратились в 2021 году после семи лет обсуждений, когда ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров. Соглашение, в пользу которого высказывалась в том числе бывший канцлер Германии Ангела Меркель, предполагало ослабление Пекином некоторых жёстких правил в отношении иностранных компаний.

По словам фон дер Ляйен, мир изменился с момента проведения последних переговоров. «Нам необходимо пересмотреть Всеобъемлющее соглашение об инвестициях в свете нашей более широкой китайской стратегии», — сказала политик, добавив, что есть ряд областей, в которых «торговля и инвестиции представляют риски для нашей экономической и национальной безопасности».

Она призвала страны-члены ЕС, которые обычно расходятся во взглядах на Китай, смелее и быстрее использовать существующие меры инвестиционного и экспортного контроля и более настойчиво добиваться их соблюдения, пишет The Guardian.

При этом определяющим фактором для отношений ЕС и Китая фон дер Ляйен назвала действия Пекина относительно российской спецоперации на Украине, указав на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. «Из этого визита ясно, что Китай рассматривает слабость Путина как способ усилить свое влияние на Россию», — отметила политик, вновь осудив предложение Пекина по урегулированию украинского конфликта.