Напишите пожелания в трех словах или займите одежду у подруги: советы по поиску своего личного стиля в моде

Стиль – это личное средство самовыражения каждого человека. А возможность следования собственному стилю – это настоящее счастье. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как найти свой стиль.

Многие люди сегодня следуют модным тенденциям, тогда как некоторые придерживаются своей собственной эстетики, создавая образы, неподвластные времени. Но личный стиль – это нечто большее, чем просто следование тенденциям. Это создание собственной индивидуальности. Если прямо сейчас вы находитесь в поиске своего стиля, следует воспользоваться некоторыми советами.

Ходите по магазинам, не покупая

Некоторым людям нравится наряжаться, но иногда они боятся ходить по магазинам, особенно если им нужно приобрести что-то конкретное. Бегать по бутикам в поисках случайной пары черных джинс или белого платья может быть не так весело.

Если вы принадлежите к категории таких людей, начните уделять время посещению торговых центров только для того, чтобы посмотреть на одежду. Так у вас будет достаточно времени, чтобы примерить все, что выглядит интересно. Так вы сможете попробовать самые разные стили и понять, входят ли они в зону вашего комфорта. В конечном счете вам может понравиться платье, которое бы вы никогда не приобрели.

Черпайте вдохновение в социальных сетях

На ваши стилевые устремления могут влиять наряды, которые вы видите в социальных сетях. Поиск личного стиля требует вдохновения. Вы можете сохранять понравившиеся фотографии, чтобы через некоторое время, быть может, повторить образы, которые вам пришлись по душе. Кроме того, вы сможете отыскать закономерность, например, в сочетании вещей, в силуэтах и повторяющихся цветах. Эти шаблоны помогут вам определить свой личный стиль.

Проведите ревизию гардероба

После того как вы проведете аудит гардероба, сможете понять, какие вещи у вас есть, а также нужно ли что-нибудь добавить. Вы проанализируете, перекликаются ли вещи в узорах, текстурах и цветах. Быть может, вы отыщете нечто интересное, что в течение долгого времени скрывалось на дальних или самых высоких полках. Кроме того, если вы отыщете много повторяющихся деталей, сможете понять, что это и есть часть вашего оригинального стиля. Быть может, вы любите полосатые вещи или те, что сшиты из определенного материала.

Медленно выходите из зоны своего комфорта

Новый модный эксперимент может оказаться для вас по-настоящему ошеломляющим. Но важно напоминать себе, что мода и одежда предназначены для того, чтобы доставлять удовольствие. Экспериментируйте и пробуйте надевать необычные вещи. А теперь подумайте вот о чем: мы развиваемся и меняемся со временем в своих убеждениях и мировоззрении. Так почему вы не можете полностью обновить свой стиль и гардероб? В конце концов, вы так никогда и не поймете, подходит ли вам та или иная вещь, если вы никогда ее не наденете. Можете начать с малого, например, подумайте об интеграции контрастов, если вы обычно носите нейтральные оттенки.

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Создайте список пожеланий по покупкам

Составляя свой список пожеланий, вы можете добавить в него и нужные вещи. Это побудит вас думать и учитывать свои финансовые траты, а не совершать импульсные покупки. Когда вы составите свой список пожеланий по покупкам, сможете начать откладывать деньги и следить за тем, как выполняются ваши цели. Вот увидите, что к моменту покупки той или иной вещи у вас появится множество идей по вашему новому стилю.

Попробуйте экономные покупки

Раскройте свой творческий потенциал в магазинах, в которых нет ошеломительно дорогой одежды. И это не значит, что она будет хуже, чем в самых модных бутиках. Просто здесь вы можете по-настоящему разгуляться, чтобы создать сразу несколько образов вместо одного.

Изучите свою фигуру

Если вы хотите создать свой стиль и сделать его по-настоящему гармоничным, важно научиться правильно подбирать одежду с учетом собственной фигуры. Это позволит понять, какие наряды подчеркнут ваши достоинства, а какие выделят недостатки. При этом важно определиться еще и с цветотипом, который будет подходить к оттенку вашей кожи и делать ее более сияющей и здоровой. Обратите внимание на материалы, в которых вы обычно чувствуете себя наиболее комфортно. Например, некоторые совершенно не любят шелк, несмотря на то, что это качественная ткань.

Заимствуйте

Нет ничего плохого в том, чтобы одолжить одежду у своей лучшей подруги или сестры. Это потрясающая идея, если вы хотите попробовать новые тенденции. Попросите вещь, которую вы обычно не купили бы. Когда вы почувствуете, подходит ли она вам, сможете приобрести нечто похожее. Но в этот самый момент вы будете точно уверены в том, что эта вещь не окажется на самой дальней полке вашего гардероба.

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Обратите внимание на своих любимых модниц

Если вы хотите обновить свой гардероб, одной из лучших вещей, которую вы можете сделать, это обратиться к своим любимым модным блогерам. Найдите время, чтобы посидеть и полистать их профили в социальных сетях, а также попытаться придумать похожие наряды или повторить имеющиеся.

При этом вам, быть может, даже не придется приобретать что-то новое. Эти действия позволят вам проанализировать, почему вы тяготеете к тем или иным нарядам. Рассмотрев и оценив стили популярных людей, вы сможете понять, как бы хотели бы одеваться в каждом конкретном случае.

Метод трех слов

Как бы вы оценили свой стиль? Вы можете выбрать три слова, которые будут описывать то, что свойственно вам при выборе одежды. По каждому из этих слов вы можете составить краткое изложение, к которому сможете вернуться. Если вы будете руководствоваться этими ключевыми словами, это позволит вам совершать правильные покупки, а не приобретать вещи, которые в конечном итоге ни к чему не подходят.

Создать свой личный стиль – это не значит жестко придерживаться строго определенного внешнего вида. Ваша новая модная эстетика – это множество самой разной одежды, в которой вы, прежде всего, чувствуете себя наиболее комфортно. Ваша цель при этом научиться одеваться так, чтобы подчеркнуть вашу личность, а не современную индустрию моды. И каждый видит это по-своему. Для некоторых людей собственный стиль – это определенная цветовая гамма, для других – разные текстуры, тогда как для третьих – строго определенный силуэт.