 

Российский мобильный трафик TikTok за последний год упал в два раза

31.03.2023, 8:25, Новости дня
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По данным РИА Новости, российский мобильный трафик TikTok за последний год упал в два раза. Это следует из исследования компании “Мегафон”.

После того, как российским пользователям запретили загружать новые видео, TikTok начал терять свою аудиторию. Согласно исследованию, больше всего им пользовались за последний год люди старше 55 лет. Можно отметить, что падение трафика происходит постоянно из-за YouTube и других видео-сервисов, например, Yuppi, VK Clips и Likee.
Так, в сервисе Likee наблюдался рост мобильного трафика на 300% в период с 2022 по 2023 год.

Ранее муниципалитет Амстердама запретил государственным служащим использовать TikTok на своих служебных телефонах. Городские власти объясняют это предотвращением “потенциальных рисков для информационной безопасности или защиты персональных данных”.


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