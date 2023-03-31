Рабочие Уралвагонзавода провели митинг с требованием беспощадно покарать шпиона Гершковича
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На Уралвагонзаводе прошёл митинг инициативных рабочих, на котором они потребовали сурово покарать журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который вместо добросовестного служения Родине выбрал путь эмиграции и сотрудничества с иностранной разведкой.
Стихийное собрание стартовало в 09:00 в цехе по выпуску малых монтажных изделий №12, начало первой смены в котором заблаговременно перенесли на 10:00. Собравшиеся не стеснялись в выражениях: они требовали от суда «не проявлять ни грамма снисхождения к отщепенцу».
– Сколько ещё таких Гершковичей бороздят нашу многострадальную землю, топчут её, выведывают наши тайны, строят против нас козни? Я требую суда и я требую работы органов, чтобы я и мои дети могли засыпать спокойно? – возмутился 43-летний токарь 2 разряда Михаил Борычев.
– Пусть земля горит под ногами у тех, кто добровольно встал на службу злу, – поддержала его начальник ателье танковых интерьеров Надежда Ляпина. – Последовательно уничтожать шпионов, диверсантов и провокаторов – такова единая воля нашего трудового коллектива.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет