 

Рабочие Уралвагонзавода провели митинг с требованием беспощадно покарать шпиона Гершковича

31.03.2023, 8:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Уралвагонзаводе прошёл митинг инициативных рабочих, на котором они потребовали сурово покарать журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который вместо добросовестного служения Родине выбрал путь эмиграции и сотрудничества с иностранной разведкой.

Стихийное собрание стартовало в 09:00 в цехе по выпуску малых монтажных изделий №12, начало первой смены в котором заблаговременно перенесли на 10:00. Собравшиеся не стеснялись в выражениях: они требовали от суда «не проявлять ни грамма снисхождения к отщепенцу».

– Сколько ещё таких Гершковичей бороздят нашу многострадальную землю, топчут её, выведывают наши тайны, строят против нас козни? Я требую суда и я требую работы органов, чтобы я и мои дети могли засыпать спокойно? – возмутился 43-летний токарь 2 разряда Михаил Борычев.

– Пусть земля горит под ногами у тех, кто добровольно встал на службу злу, – поддержала его начальник ателье танковых интерьеров Надежда Ляпина. – Последовательно уничтожать шпионов, диверсантов и провокаторов – такова единая воля нашего трудового коллектива.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.22 / Мне акула нипочём — своим сделаю конём!

23.09.21 / На Марсе нашли древнее «инопланетное лицо»

27.07.20 / Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу объединились для политической агитации

16.03.23 / Мнение: Будни города Ефремов

10.04.22 / Мнение: “КАТЮША ЖЖОТ!” – первый НАРОДНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ проект на Ютуб!

10.02.21 / Российский космонавт с МКС: акция в поддержку Навального с фонариками угрожает стабильной работе станции

31.08.20 / Случай похищения пришельцами подростка в Мексике

11.07.22 / Володин рассказал о повестке заседания Госдумы 15 июля

03.06.21 / Доллар рухнул после отказа ФНБ от американской валюты

11.08.21 / Скандалы: Ростовский плацдарм для украинского экс-президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика