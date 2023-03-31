Рабочие Уралвагонзавода провели митинг с требованием беспощадно покарать шпиона Гершковича

На Уралвагонзаводе прошёл митинг инициативных рабочих, на котором они потребовали сурово покарать журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который вместо добросовестного служения Родине выбрал путь эмиграции и сотрудничества с иностранной разведкой.

Стихийное собрание стартовало в 09:00 в цехе по выпуску малых монтажных изделий №12, начало первой смены в котором заблаговременно перенесли на 10:00. Собравшиеся не стеснялись в выражениях: они требовали от суда «не проявлять ни грамма снисхождения к отщепенцу».

– Сколько ещё таких Гершковичей бороздят нашу многострадальную землю, топчут её, выведывают наши тайны, строят против нас козни? Я требую суда и я требую работы органов, чтобы я и мои дети могли засыпать спокойно? – возмутился 43-летний токарь 2 разряда Михаил Борычев.

– Пусть земля горит под ногами у тех, кто добровольно встал на службу злу, – поддержала его начальник ателье танковых интерьеров Надежда Ляпина. – Последовательно уничтожать шпионов, диверсантов и провокаторов – такова единая воля нашего трудового коллектива.

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