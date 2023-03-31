Креветки, кальмары, крабы – выбираем морепродукты правильно

Креветки пользуются большой популярностью у россиян: их варят, жарят, добавляют в супы, нарезают в салаты – любители знают сотни рецептов. Однако чтобы блюдо получилось идеальным, сначала нужно правильно выбрать морепродукты.

Как это сделать, в интервью изданию “Газета.ру” объяснила технолог Юлия Будовская. По ее словам, важным фактором является глазурь. Разумеется, чем льда больше, тем хуже для покупателя, ведь внутри креветка окажется меньше.

Кроме того, как уточняет RT, следует обращать внимание на форму хвостика. Эксперт рекомендует брать креветки, загнутые крючком. А вот вытянутый говорит о том, что морепродукты предварительно размораживали. О повторенной заморозке также свидетельствуют сломанные части.

Инея и снега в упаковке вообще не должно быть. Почерневшая головка, неравномерный окрас и пятна по тушке – откажитесь от покупки, если заметили данные признаки. Аналогичные правила действуют и при выборе кальмаров.

Специалист призвала покупать неочищенные тушки, так и дешевле выходит, и проще определить свежесть. Морепродукты брать не стоит, если оттенок кожи отдает серо-желтым. Очищенные же кальмары должны иметь нежный кремовый цвет, а не белый.

С крабами все еще проще. Эксперт рекомендует покупать морепродукты, привезенные с Камчатки. Если краб живой и плавает в аквариуме, то брать следует самого активного.