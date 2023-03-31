Мнение: Система назад не сдаёт

Катя Винокурова, та самая, которую Путин лично выставил из своего карманного “Совета по правам человека”, очень хорошо и полно написала о “деле Москалёва”. Остается только перепечатать.



“Сейчас единственный выход из ситуации по Москалеву для системы – сдать назад

Начну с простого тезиса.

Статьи о дискредитации и фейках – это не статьи антифашистского общества, в них заложена скорее прямо противоположная идеология подавления любого инакомыслия. В настоящем антифашистском обществе всегда разрешены антивоенные высказывания. Эти статьи должны быть отменены.

Второе. Мы видим обкатку новой технологии: у человека находят сразу два поста, которые «дискредитируют», после чего его приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Для сравнения давайте приведем пример: в Новосибирской области суд 29 марта пересмотрел уголовное дело бывшего депутата райсовета от «Единой России» Сергея Мамонтова, который, по версии следствия, на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. Обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Сравните с двумя годами реального лишения свободы для Алексея Москалева, все довольно наглядно, не так ли?

Третье. Хочется задать риторический вопрос, почему ради спасения детей Донбасса девочка Маша из Ефремова должна остаться сиротой при живом отце, то есть почему одни дети и их родители получаются «правильными» и заслуживающими спасения, но ради них надо жертвовать «неправильными» детьми и их родителями? Можно еще спросить, в чем тогда претензии к Украине, которая, по сути, демонстрировала все последние годы именно такой подход? Но не будем спрашивать, все равно никто не ответит.

Еще один вопрос —это этическая состоятельность концепции, при которой противник объявляется фашистом, и на этом основании сторона, «борющаяся с фашизмом», сама может применять совершенно любые практики. В том числе — подозрительно напоминающие те, с которыми она борется.

Я считаю, что для российского государства было бы лучше дать Москалеву бежать и закончить эту кошмарную историю, которая не оставила равнодушным даже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который никак не может претендовать на звание главного гуманиста страны.

А сейчас мы будем наблюдать онлайн за продолжением ужаса, как система в прямом эфире буквально рвет зубами на части жизнь семьи, которая никак этой системе не угрожала. Уверена, что вне зависимости от политических взглядов наблюдать за этим всем будет больно. Можно было бы добавить, что это дело дискредитировало СВО и российскую власть куда больше, чем посты Москалева, но это уже и так понятно.

Я считаю, что сейчас единственный выход из ситуации по Москалеву для системы – сдать назад. Не возбуждать дело по побегу, приговор в апелляции менять на условный. Ребенка воссоединить с отцом. Пусть это будет показательный жест гуманизма” (Катерина Винокурова).