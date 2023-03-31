Устранит все риски — австралийский 3D-принтер поможет бороться с раком

В Университете медицинской робототехники в Австралии разработали высокотехнологичный принтер, который сможет печатать прямо внутри человеческого тела. Как передаёт NTD, 3D-печать производят с помощью биоматериала, что позволит восстанавливать повреждённые органы или сосуды. При этом в ход идут живые клетки. Благодаря этому устройству можно будет не только удалить опухоль, но затем напечатать биоматериал, чтобы ускорить процесс выздоровления.

Этот подвижный хоботок — на самом деле высокотехнологичный принтер, который сможет печатать прямо внутри человеческого тела. Его разработали в Университете медицинской робототехники в Австралии.

3D-печать производят с помощью биоматериала. Это позволит восстанавливать повреждённые органы или сосуды. При этом в ход идут живые клетки.

Сегодня биоматериалы создают за пределами тела. Потом с помощью операции помещают их внутрь. Но это устройство устранит все риски и позволит удалять раковые опухоли более эффективно.

ТХАНЬ НЁЗО, директор университета: Мы разработали новый тип мягкого 3D-принтера, который может доставлять многослойные биоматериалы внутрь человеческого тела. Эту технологию можно также использовать как эндоскопический прибор, который поможет удалять раковые опухоли внутри тела, например в толстой кишке или кишечнике.

Директор университета отмечает, что на сегодняшний день пока нет доступной технологии, которая могла бы производить 3D-печать внутри тела. Некоторые устройства позволяют работать на поверхности кожи. Но их делают из твёрдых материалов. Они недостаточно гибкие, чтобы их можно было помещать внутрь.

И даже если напечатать биоматериал, то есть много опасностей.

ТХАНЬ НЁЗО: Нужно разрезать тело, потом произвести имплантацию. Но есть большой риск заражения, потери крови.

Благодаря этому устройству можно будет не только удалить опухоль, но затем напечатать биоматериал, чтобы ускорить процесс выздоровления.

ТХАНЬ НЁЗО: Мягкие роботы очень хорошо подходят для работы с человеческим телом, потому что они в основном сделаны из силиконового эластомера и поэтому могут обеспечить безопасное взаимодействие с организмом. Это означает, что они могут поместиться в любую область внутри человеческого тела.

Самый маленький прототип — диаметром 11-13 миллиметров. Примерно как коммерческий эндоскоп. Но в будущем его можно будет сделать ещё меньше.

Ожидается, что выпускать такие устройства начнут через 5-7 лет.

Дата выхода в эфир 30 марта 2023 года.