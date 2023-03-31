Падающие с потолка человеческие кости и прыгающая кукла

В 1976 году в районе города Кутун, Чили, произошел один из самых странных и необычных случаев полтергейста. При этом он практически неизвестен за пределами Южной Америки.

Это случилось в доме фермера Никасио Торреса и его жены. Они были самой обычной молодой парой и жили в небольшом доме в деревне Лас-Рохас, недалеко от Кутуна.

Рядом с ними жила семья Оррего и однажды вечером к ним в дом постучался Никасио Торрес с очень взволнованным и напуганным видом. Габриэль Оррего сказал ему успокоиться и объяснить, что случилось и через несколько минут Никасио начал рассказывать, что в его доме твориться какая-то чертовщина.

Он сказал, что сверху на крышу его дома кто-то кидает камни и он не может понять, кто это делает и где он прячется. Оррего предположил, что это скорее всего шалят местные дети и что Никасио лучше вернуться домой и ложиться спать.

Никасио так и поступил, но на следующий день он снова встретился с Оррего и сказал ему, что теперь камни падают прямо с потолка внутри его дома. Оррего и в этот раз не поверил ему и даже посмеялся над ним.

В последующие дни в доме Никасио все только накалялось. С потолка теперь падали не только камни, а голые кости, которые были признаны человеческими (!). Падение этих костей в том числе видела Хайде Карвахаль, жена Анхеля Оррего, племенника Габриэля Оррего. Она говорит, что после того, как самолично видела падающие с потолка камни и человеческие кости, больше не осмеливалась заходить в их дом.

Однажды, еще до наблюдения костей, Хайде находилась внутри дома Никасио и общалась с его женой Розой, которая держала на руках маленькую дочь. И вдруг Хайде увидела как тряпичная кукла, сидевшая на полке и использовавшаяся как игольница, сама спрыгнула на пол, а потом сделала прыжок по направлению к женщине и девочке.

Но следующий свой прыжок кукла сделала по направлению к двери и скрылась за дверью под изумленным взглядом Хайде и Розы. На следующий день Хайде вернулась в дом Никасио рано утром, так как она мучилась вопросом, куда “упрыгала” та тряпичная кукла. После недолгих поисков она нашла эту куклу валяющейся посредине курятника.

По словам Хайде, дальше события в этом доме становились все более странными, необычными и пугающими. Происходили и такие вещи, которые тоже были странными, но которые было сложно связать с полтергейстом.

Так, однажды вечером, когда возле дома с полтергейстом стояли Хайде и Роза Никасио, откуда-то появился чернокожий мужчина с необычными волосами русого цвета, глаза которого светились красным. Он спросил дома ли Никасио, и когда Роза ответила, что мужа нет дома, незнакомец сказал, чтобы она передала мужу, что он будет ждать его вечером в 23:55 “вон там”, показав рукой на холм неподалеку. Больше никто и никогда этого незнакомца тут не видел.

В один из дней, когда Никасио выходил из дома, он закрыл все окна и все двери. Но едва он вышел на крыльцо, как все окна и двери разом сами резко распахнулись. А когда Никасио и другие пошли закрывать двери и окна, во многих случаях им было сложно это сделать, так как в проемах оказалось множество мелких камешков.

Надо сказать, что в тот день Никасио торопился попасть на карнавал в соседнем городе, и когда им наконец снова удалось закрыть в доме окна и двери, внутри дома вдруг поднялся сильный ветер с жутким свистом. Ветер снова распахнул окна и едва не выбил все стекла.

Все стало еще более страным, когда в доме Никасио была найдена большая свеча, на которой было с схематично нарисовано что-то вроде карты их долины. Никасио и его соседи сумели опознать ориентиры и когда пошли искать это место, то там, где был нарисован крест, они нашли старый человеческий скелет.

Позже в газете была напечатана заметка об этом, где указывалось, что это были останки человека, погибшего от эпидемии оспы. Возможно, что кости именно этого человека сыпались с потолка дома Никасио, но увы, в то время еще не было анализов ДНК.

Исследователи писали, что когда слухи о чертовщине в доме Никасио Торреса обошли всю округу и было опубликовано множество статей в прессе, Никасио стал призывать помочь ему избавиться от нечисти. К нему в дом стали приезжать всевозможные экстрасенсы, маги, парапсихологи, но ни один из их методов изгнания не был эффективным. А когда кто-то из магов расставил в доме множество крестов, невидимая сила повалила их все и разбросала по углам.

Один из парапсихологов, приехавший из Аргентины, порекомендовал установить в доме алтарь в честь Девы Андаколло, для чего был установлен кофейный столик с белой скатертью и изображением Святой Девы. Однако через несколько секунд весь стол был сброшен неизвестной силой на землю. А когда столик подняли, нечто снова уронило его. И так было еще два раза.

Однажды в дом Никасио приехали несколько профессоров из Университета Чили, которых привлекло сюда сообщение о наблюдении в доме странных летающих огней. И они смогли самолично увидеть это явление, особенно отмечая, что в доме Никасио к тому моменту уже давно отключили свет, то есть летающие огни не были искрами электричества от сбоя в сети.

Потом в доме были проведены спиритические сеансы, в результате которых дух дома Никасио наконец вышел на связь. При этом он оставил Никасио угрожающее послание: “Позаботься о своей жене, очень скоро я заберу ее в загробную жизнь”.

Также этот дух позвал Никасио на “встречу” на местный холм в 23:55. Тогда же Хайде и Роза вспомнили о том зловещем мужчине с красными глазами, который тоже звал Никасио встретиться на холме. Вероятно, что этот мужчина и был визуальным отображением живущего в доме Никасио духа.

Всем было любопытно, что случится если Никасио в самом деле поднимется на холм в 23:55, но Никасио так и не осмелился на этот поступок.

К слову, паранормальная сила в его дома была самой активной с наступлением ночи и именно в 23:55, как оказалось, с потолка в его доме начинали лететь камни и кости.

Закончилось все это тем, что Никасио с женой и ребенком решили уехать с проклятой фермы и никогда туда не возвращаться. Сейчас их дом совершенно заброшен, там никто не живет и иногда лишь редкие смельчаки приходят туда ради любопытства.