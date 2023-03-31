Мнение: О пользе гороскопов (из последнего Психострима)

Фрагмент из Психострима №32, дискуссионный и почти эпатажный. Многие ревнители “современной науки” и “борцы с астрологией” будут возмущены – ведь они относятся ко всяческим гороскопам с поистине большевистской яростью, видя в них сплошной обман и опиум для народа.

Я же в данном вопросе стараюсь смотреть как психолог – с позиции, ЗАЧЕМ люди, причем часто вполне материалистично настроенные, гороскопы все равно читают, обсуждают, смотрят “какой у кого знак зодиака” и занимаются прочей, с точки зрения ученых инквизиторов, чепухой. Однако – какую все ж психологическую потребность люди таким образом утоляют? Какую пользу они видят?

Мой ответ покажется на первый взгляд странным: люди борются с одиночеством. Одиночество, причем часто – одиночество в толпе – главный враг современного городского жителя.