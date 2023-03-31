Офицер, который отказался убивать

Интервью накануне суда. Серия «Командировка»: смотрите видео.

27 марта в Мурманской области в военном суде начался уголовный процесс над старшим лейтенантом Дмитрием Васильцом. Его будут судить за отказ участвовать в СВО. Дело его стало первым в стране, возбужденным по такой статье, но уже есть несколько приговоров по аналогичным обвинениям, все вынесенные вердикты — обвинительные, все сроки — реальные.

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