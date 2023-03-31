 

Как выбрать очиститель воздуха для автомобиля

31.03.2023, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый автолюбитель задается вопросом, как повысить качество езды и улучшить свой автомобиль? Выхлопные газы и пары бензина скапливаются в салоне автомобиля, что приводит к его загрязнению и причиняет вред здоровью. Кроме того, в салон машины через вентиляцию попадает пыльца и вредные примеси, в том числе сажа и дорожные реагенты. Избавиться от их пагубного воздействия помогают фильтры.

Эксперты рассказали, как выбрать качественный очиститель в салон своей машины, и на что важно обратить внимание. Обычный салонный фильтр вряд ли поможет уберечься от грязи. Но когда вредных веществ на стенках фильтра становится много, он сам становится рассадкником заразы.

Для проверки качества фильтров эксперты выбрали четыре вида по разной цене: 500, 1100, 2300 и 4500 рублей. Самый дешевый выглядит как компактное устройство и работает от прикуривателя. Однако это не самый лучший вариант, считает автоблогер Андрей Трой.

Очиститель воздуха за 1100 рублей внешне напоминает портативную колонку и уже гораздо крупнее своих дешевых аналогов, сообщает Пятый канал. Однако для него сложно найти место. Тем не менее, крупный очиститель во всяком случае содержит внутри реальную систему очистки и вентиляторы, которые в маленький очиститель практически нереально уместить.

По итогам испытательных исследований эксперты пришли к выводу, что наиболе эффективным очистителем является средний или дорогой очиститель (от 2500 рублей), так как там стоят сразу три фильтра, и воздух проходит несколько этапов очистки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / Цена нефти Brent превысила 70 долларов

23.10.21 / Евросоюз оставил Украину в списке стран, безопасных для путешествий

21.09.20 / В Москве няня получила три года тюрьмы за истязание младенцев

06.05.21 / Евросоюз впервые допустил третьи страны к общему оборонному проекту

07.10.20 / Обозреватель NI увидел сходство между Эрдоганом и Саддамом Хусейном

29.09.22 / Пасечник прибыл в Москву для оформления вхождения ЛНР в состав России

13.02.21 / В Соединенных Штатах испытают опционально пилотируемый синхроптер K-Max

19.01.21 / «Аэрофлот» решил возобновить регулярные рейсы в Финляндию

25.10.20 / Турция назвала безосновательным заявление Греции о сейсморазведке в Средиземном море

30.07.20 / В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий РФ и Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика