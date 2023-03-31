«Мы уже совершили чудо два раза»

Хабаровскую художницу и активистку Юлию Цветкову* будут судить заново.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой, художнице и ЛГБТ-активистке, которую из-за размещенных в Сети рисунков вагины обвинили в распространении порнографии. Ранее ее оправдали два суда: Комсомольский районный и Хабаровский краевой. Сразу после вступления в силу апелляционного решения по делу, длившемуся три года, девушка уехала из России.

В 2019 году против Цветковой возбудили дело по распространению порнографии — из-за рисунков в «ВК»-паблике «Монологи вагины» с сотней подписчиков. СМИ пишут, что произошло это по доносу петербургского «борца с геями» Тимура Булатова (он преследовал женщину и ее маму несколько лет, угрожал). Но сама Юлия это опровергает: «Была ФСБ и товарищ майор, и товарищ подполковник, и администрация города. А ТБ появился потом, как удобный для полиции свидетель».

В сообществе, маркированном «18+», девушка выкладывала изображения женских половых органов — эти рисунки и картины разных художниц даже представлены в музеях и галереях по всему миру, сексуального контекста в изображениях не было. Кстати, писательница Ив Энцлер, чьему перу принадлежит одноименная пьеса 90-х годов, высказывалась за Юлию, как и многие российские и зарубежные активисты. В ее поддержку проходили культурные мероприятия, а в Марселе в ноябре прошлого года открылась и ее выставка.

Уголовное дело обернулось ростом аудитории Цветковой в несколько раз.

Параллельно художнице назначили два административных штрафа — по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Юлию держали сначала под домашним арестом, потом под подпиской о невыезде. Паблик «Монологи вагины» заблокировали по решению суда (что стало одним из аргументов прокуратуры).

И даже апелляционную жалобу прокуратура писала четыре раза, требуя новой экспертизы взамен нескольких предыдущих.

Комсомольский районный суд уже в первой инстанции вынес оправдательное решение, хотя прокурор просил три года и два месяца колонии. Апелляционная инстанция — Хабаровский краевой суд — вновь не поддержала требования гособвинения. А вот кассация — 9-й КАС во Владивостоке — решила отправить дело на пересмотр, обратно в Комсомольск-на-Амуре. Дело поступило в суд 16 февраля, а 28 марта судья Алексей Горбачев вынес решение (оно на сайте суда не опубликовано).

Юлия Цветкова возле Хабаровского краевого суда. Фото: телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова»

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Адвокат Александр Пиховкин:

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